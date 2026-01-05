走讀高雄百年鐵道與書香 李遠：串起台灣文化價值

文化部長李遠今天(5日)南下高雄，走訪「舊打狗驛故事館」與「三餘書店」兩處百大文化基地，透過百年鐵道與獨立書店，帶領大眾閱讀港都的時間軌跡。李遠強調，文化不該只是抽象概念，而應從地方尋找，透過一個個文化節點的串聯，看見台灣整體的文化價值。

文化部長李遠5日在高雄市政府文化局副局長簡嘉論陪同下，首先前往位於港濱的舊打狗驛故事館。

舊打狗驛是高雄最早的火車站，曾是全台規模最大的貨運火車站之一，也是城市走向現代港都的重要起點。隨著汽車運輸興起，高雄港站於2008年走入歷史，後由高雄市文化局接手保存。在民間團體與鐵道文化工作者奔走下，站體與周邊設施陸續修復，並整合為「哈瑪星鐵道文化園區」，成為國內首座常態營運、實踐鐵道車輛「動態保存」的文化場域。

目前由春臨台灣文化事業坊團隊營運的舊打狗驛故事館，特別重現1960至70年代鐵路貨運鼎盛時期的氛圍，並設計鉛字活版印刷紀念票、軋日機打票等體驗活動，讓民眾親手感受鐵道年代的節奏。園區內也在志工投入下修復北號誌樓的鐵道聯鎖裝置，遊客可實際操作軌道，見證濱線觀光列車「哈瑪星號」自百年前月台再度啟程的感動。李遠參訪後留下深刻印象，認為該基地兼具歷史厚度與文化影響力，期待未來能再擴大為更完整的園區，並促進觀光發展。

隨後李遠轉往高雄獨立書店「三餘書店」。書店座落於一棟老洋樓內，充滿歷史古蹟氛圍。五位創辦人於2013年成立書店時，即希望打造高雄重要的文化交流平台，每年舉辦上百場講座、讀書會、音樂會與展覽，也發行地方刊物、電子報與Podcast，回應當代閱讀型態的轉變。創辦團隊2023年年另外成立三餘創投，投資電視影集《聽海湧》並策劃相關展覽，讓書店知名度大幅提升。

李遠也關心文化部推動文化幣政策對書店的實質助益。創辦人之一鍾尚樺直言幫助相當大，文化幣相關消費約占整年度營業額近兩成，尤其在年末期間與年初，單日營業額可衝上新台幣5、6萬元，讓團隊能「過一個好年」。李遠則建議，未來不妨邀請作家體驗「一日店長」，更貼近讀者購書口味。

李遠表示，推動百大文化基地的初衷，就是希望從地方角度出發看文化，進而看見整體台灣文化的價值。李遠：『(原音)因為我覺得文化應該是一個全民共享、共創的，而且是由地方上去尋找，而不是由概念，它其實就應該從一個最原始、最地方的角度來看文化，那我們一旦發現了每個點之後，我們延伸那個本身的文化價值，就會找到整體、整個台灣的文化價值。』

李遠也補充，第一屆百大文化基地共有上千個單位報名，且規定僅限民間單位參與，型態多元，涵蓋美術館、博物館、社區營造及獨立書店等，評審委員背景同樣多元，競爭相當激烈。未來將每兩年重新選拔一次，期盼持續累積，讓文化基地遍佈全台。