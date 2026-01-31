走讀「放火馬」傳奇 台南帶遊後壁崁頂文化輕旅行

台南市後壁崁頂放火馬是台南市定民俗。(資料照，記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕台南市定民俗「後壁崁頂放火馬」，讓崁頂有「火馬的故鄉」稱譽，台南市後壁區公所、台南市文化局和後壁崁頂社區今天(31日)舉辦「探訪在地文資—火馬文化輕旅行」，帶領親子走讀放火馬的民俗文化和背後意義，也遊賞後壁農村之美，常民文化體驗新模式讓後壁農遊小旅行有不同的感受，讓遊客印象深刻，留下再訪後壁的動力。

台南市長夫人劉育菁、後壁區長李至彬也帶領學員向崁頂勸善堂的池府千歲參拜祈福。劉育菁表示，火馬文化輕旅行結合寒假親子活動，不僅具教育意義，了解百年的在地特色民俗活動，更能增進親子關係，讓後壁的文化底蘊被更多人看見。

廣告 廣告

全台罕見的「放火馬」民俗起源於勸善堂池府千歲宗教信仰，勸善堂總幹事黃啓明說，崁頂鄰近八掌溪畔，相傳曾是清代「戴潮春事件」古戰場，因死傷慘重，戰後陰氣沉重、地方不安，後經池王爺神示與亡靈協調，達成「池王有吃，冤魂亦有吃」的承諾。庄民為感念神恩並履行諾言，每年在池王聖誕前夕都會製作「火馬」點放沖天炮，象徵供冤魂騎乘前往陰間，不僅祈求地方平安，更展現台灣民間信仰珍貴的誠信價值。

除了體驗神秘的火馬文化，親子更走訪崁頂社區的「台南築角計畫」成果，將傳統聚落打造成友善長者的環境，也有小馬手機架DIY，有趣好玩。李至彬指出，今天火馬文化輕旅行受到親子喜愛，可見大家對在地文史的高度興趣；他也預告，7月崁頂將舉辦放火馬的科儀，希望吸引遊客前來觀看放火馬的祭典，展開後壁農村小旅行。

【看原文連結】

更多自由時報報導

30年回憶沒了！嘉義知名渡假村招不到員工宣布停業

金價重挫近10％ 創1983以來最大跌幅 銀價暴跌約30％

虎航突取消逾100赴日航班 民航局曝原因

海鯤號下潛100公尺畫面來了！ 台船公布粉碎質疑

