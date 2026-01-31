走讀「放火馬」傳奇 後壁崁頂文化輕旅行登場

「探訪在地文資-火馬文化輕旅行」，帶領親子「小馬手機架 DIY」。（後壁公所提供）

記者陳佳伶／新營報導

後壁區公所、崁頂社區發展協會、南市文化局，卅一日推出「探訪在地文資-火馬文化輕旅行」，帶領親子深入後壁「崁頂」聚落，探尋「放火馬」民俗起源，透過導覽、DIY體驗，讓傳承百年在地特色民俗，轉化為具教育意義的文資輕旅行。

後壁這場火馬文化輕旅行，市長夫人劉育菁親自到場，肯定這項無形文化資產結合寒假親子活動，讓後壁文化底蘊被更多人看見。

勸善堂總幹事黃啟明表示，後壁崁頂社區信仰中心「勸善堂」主祀池府千歲，相傳此處曾為清代「戴潮春事件」古戰場，戰後陰氣沉重、地方不安，經池王爺神示與亡靈協調，達成「池王有吃，冤魂亦有吃」的承諾；庄民為感念神恩並履行諾言，每年池王聖誕前夕會製作並燃放「火馬」，象徵供冤魂騎乘前往陰間，祈求地方平安，展現台灣民間信仰中珍貴的誠信價值。

這次活動內容豐富，有「射火馬」文化場域巡禮、寓教於樂的「小馬手機架 DIY」，讓大、小朋友將傳統文化帶入日常生活。

除神祕的火馬文化，並走訪榮獲「建築園冶獎」肯定的台南築角計畫成果，感受地方創生與景觀美學結合的活力。

後壁區長李至彬表示，這次火馬文化輕旅行參與情況踴躍，顯見民眾對在地文史的興趣高；預告今年七月將舉辦盛大的「火馬科儀祭祀活動」，邀請再到崁頂，見證火光閃爍、萬馬奔騰祭典。