走路也能賺錢！台北市民超狂福利 過來人：去年入帳3千

一名網友近期發現一項專屬於台北市民的福利，只要每天去健身房打卡或是上街走路就可以賺錢，事實上，這是台北市鼓勵民眾運動的「U-Sport台北樂運動」運動獎勵計畫。

（示意圖／Pixabay）

一名網友最近在Threads上分享一項台北市民的福利，只要下載U-Sport APP，去健身房打卡運動，就能獲得5元的U幣，每個月上限20次，另外每天走路1萬步，每個月即可獲得最高80元的U幣。

這篇貼文在網上曝光掀起熱議，不少網友紛紛留言：「我去年存了700元」、「去年就很認真走了，每個月都領120，加上有抽到兩次運動幣一共3000」、「常常超過一萬步，不領白不領」。

事實上，原PO提到的其實是「U-Sport台北樂運動」運動獎勵計畫，透過 U-Sport APP 鼓勵市民運動，參與者可累積「U幣」來折抵運動費用（場館入場、課程、租借）甚至兌換成悠遊卡儲值金，且1元U幣等同於1元。

115年度「U-Walk健康萬步走」活動已於1月1日開跑，當月累積滿20萬步送30U幣、30萬步再送50U幣，每月最高領80U幣。

