走路卡卡30年！34歲婦「微創置換」雙腳踏實踩地 陪兒成長順利圓夢

【健康醫療網／記者陳靖安報導】34歲的陳小姐因為左邊髖關節發育不良，在幼兒園和小學時分別接受過兩次髖關節截骨矯正手術，然而，走路時卻始終還會有卡卡的感覺，運動後也常痛到像企鵝般一跛一跛的。隨著小孩上小學後活動越來越多，參加活動常常讓她痛到力不從心，不想缺席小孩成長卻又不得不吃止痛藥硬撐著，糾結的心情讓她鬱悶到幾乎快得了憂鬱症。由於肌肉已有明顯萎縮，陳小姐接受仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）骨科部黃贊文部長建議，選擇「微創正前開髖關節置換手術」治療。經過兩個月的肌肉訓練，已經幾乎恢復正常生活，計劃在小孩小學畢業後一起去日本旅行，終於重回人生軌道。

髖關節發育不良導致髖關節炎 好發40至55歲女性

黃贊文醫師指出，髖關節發育不良導致的髖關節炎一般好發在40至55歲，女性居多。若在兒童時期就診斷出來，可進行髖關節截骨矯正手術來促使髖關節得以正常發育；若是在成年後發現有初期的髖關節炎，也可以藉由髖關節截骨矯正手術來延緩置換人工關節的時間；但若已進展到末期，治療的方式則是直接安排人工髖關節置換手術。

長期疼痛與關節沾黏 傳統術後需六至八週癒合且活動受限

黃贊文醫師說，對於長期疼痛和關節沾黏、僵硬的病人，肌肉萎縮的情況會比較嚴重，如果採行需要切開臀部肌肉的傳統手術方式，在肌肉縫合後仍然需要六至八週的時間癒合，活動限制多。此外，走路的步態較不穩定。病人需要助行器和拐杖來輔助日常生活，以避免因肌肉無力而跌倒並進一步造成脫臼和骨折。

微創手術減輕疼痛且恢復快 術後僅需二至四週使用助行器

黃贊文醫師表示，在人工關節置換手術中，麻醉科醫師會使用術中腦波監測儀精準控制麻醉的深度，避免因麻醉過深引發呼吸抑制、延遲清醒、頭暈和噁心嘔吐等副作用。此外，由於微創正前開髖關節置換手術是從肌肉間隙進入關節，對周圍的肌肉幾乎沒有破壞，術後疼痛減輕，恢復快，行走步態也較穩定，通常病人在手術當天下午即可持助行器走路，用固定式腳踏車運動，大部分病人僅需要二至四週的時間使用助行器和拐杖。

微創手術非適用於每個病人 如感覺疼痛請盡快諮詢醫師

黃贊文醫師指出，若病人本身的骨頭有嚴重變形、骨頭遺留有手術的鋼釘、鋼板或患有病態肥胖等，則比較不合適進行微創正前開髖關節置換手術。但最重要的還是提醒民眾，若有髖關節疼痛的症狀時，應儘早尋求專業醫師診斷及治療。

