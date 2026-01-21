走路喘竟罹急性淋巴性白血病 精準檢測助治療

（中央社記者曾以寧台北21日電）40多歲江先生幾年前突然走路會喘，白血球飆到常人25倍，竟是罹患急性淋巴性白血病。醫師指出，此病發病非常快速，成人5年存活率少於5成，精準檢測殘存癌細胞是治療關鍵。

江先生今天在中華民國血液病學會衛教記者會上回憶，自己剛出現症狀時，以為是貧血或高血壓造成，因此去做檢驗，沒想幾天後剛起床就流鼻血，檢驗單位更打電話要他趕快掛急診，因白血球飆破25萬，達正常人的25倍，紅血球卻嚴重過低。當時他心裡很慌，隨各項檢查陸續出爐，才確診為「急性淋巴性白血病」。

血液病學會理事長柯博升說明，急性淋巴性白血病在10歲以前及50到60歲為兩大發生高峰期，且是小兒癌症最常見種類；以現在治療技術，小孩有8成可達到痊癒，成人則發病快速、僅4成可痊癒，且隨年紀越大、治癒可能性就越低，5年存活率少於5成。

柯博升說明，血癌中約有1成是屬於急性淋巴性白血病，國內每年約新增300例個案，其病因為不成熟的「淋巴芽細胞」異常增生，抑制正常血球製造，導致造血組織崩潰；症狀包含貧血、蒼白無力，血小板低下導致出血不止或瘀青，以及感染發燒、骨骼疼痛等，較特別的是可能發生淋巴結腫脹。

急性淋巴性白血病治療有3大階段，柯博升說明，第1階段為引導期，目標是把癌細胞殺到一定程度以下，讓造血功能恢復正常，此階段後，多數症狀會消失，但並不代表治好；第2階段為鞏固期，要用較強標靶或化學治療，把癌細胞盡可能清乾淨；若順利可進入第3階段維持期，透過約2年的低劑量化療，避免後續復發。

要確認不同階段的治療效果，中華民國血液及骨髓移植學會理事長葉士芃說明，過往的檢測方式，是以人眼檢視骨髓裡有多少比例的細胞看起來不正常，有不夠精準、主觀性較強等問題；如今可透過基因檢測等方式，精準檢測可測量殘存癌細胞或稱微量癌細胞（MRD），準確度為傳統檢測方式的50倍以上。

葉士芃說明，各階段中，以引導期後的檢測最為重要，如果MRD仍為陽性，就表示後續復發機率高，恐須準備骨髓移植。江先生就是原檢查結果並不樂觀，有可能需要骨髓移植，好在後續化療反應良好，完成第1階段治療後，MRD就降到很低。

癌症希望基金會副執行長許怡敏表示，急性淋巴性白血病在各階段的治療選擇日益多元，為因應新趨勢，癌症希望基金會持續優化衛教內容，推出最新版「選擇適合你的治療方式：急性淋巴性白血病ALL in 1」衛教懶人包，協助病友在關鍵治療歷程中掌握周延資訊。（編輯：吳素柔）1150121