走路就喘以為是三高？醫揪「心房中膈缺損」年輕無症狀：恐●●歲發病

一名45歲林姓女子，近來走路時常感到呼吸喘，原以為只是三高引起的不適，認為透過控制體重即可改善，未料症狀卻逐漸加重，甚至喘到必須平躺才能稍微緩解，緊急就醫經心臟超音波檢查，才發現元兇是「心房中膈缺損」。心臟科團隊為其安排心導管置放關閉器手術，術後恢復良好，走路時已不再感到喘。











豐原醫院心臟內科醫師王敏雄表示，心房中膈缺損屬於先天性心臟疾病，跟卵圓孔不一樣的是，卵圓孔多數會在6歲前自然閉合，多數心房中膈缺損的患者在年輕時並無症狀，往往到20～40歲才陸續出現不適。

心房中膈缺損恐引發肺高壓



王敏雄說明，當左右心房中膈有缺損時，血液會經由缺損處由左側心房流向右側心房，並且進入肺動脈。若缺損很小，可能沒有任何的症狀產生，當缺損越大，肺血管承受的壓力就越大，除了會產生活動耐力差、呼吸喘、末梢水腫等症狀之外，長久下來可能造成肺血管的傷害，產生肺高壓的問題。

王敏雄指出，當心房之間的血液長期異常分流，右心負擔會逐漸增加，肺動脈壓力也跟著上升，最終可能引發右邊心臟衰竭及肺動脈高壓，若沒有及時治療，恐發展成「艾森曼格症候群」，嚴重者甚至可能需要心、肺移植。





新生兒每千人有1人發生



豐原醫院小兒心臟科醫師林聖哲表示，若新生兒的心房中膈缺損達0.8公分以上，通常不易自行閉合，發生率約為每千名新生兒中有1位。建議家長可考慮為新生兒進行自費篩檢，以利掌握寶寶是否存在心臟結構異常，及早評估與追蹤。

林聖哲指出，上述個案的心房中膈缺損大小約1.8公分，肺血流量是正常的3倍，心臟負擔增加，現今治療多以心導管介入治療為主，透過導線穿過缺損處並精準釋放關閉器，即可封阻異常血流，全程約1～2小時即可完成，無需開胸手術，安全且復原快速，病人通常隔天即可下床活動，只需按時回診追蹤即可。

王敏雄提醒，若民眾出現心悸、喘、疲倦或運動耐受度下降等症狀，不應輕忽，及早接受心臟超音波檢查有助於及早診斷並避免病情惡化，同時呼籲民眾維持健康飲食與良好生活作息，才能降低心血管疾病風險。

優活健康網