走路就能賺錢？U-Sport運動集點夯 U幣可直接儲值悠遊卡

（記者石耀宇／臺北報導）臺北市政府推出的「U-Sport台北樂運動」運動獎勵計畫，近日在社群平台引發熱烈討論。有民眾分享，只要日常運動、步行就能累積U幣，還可直接儲值到悠遊卡使用，等同現金，不少網友直呼是「臺北市民專屬福利」，甚至有人透露一年下來可累積超過3000元。

示意圖／擷取自免費圖庫Freepik

一名網友在Threads發文指出，設籍臺北市的民眾下載並註冊U-Sport APP後，每天至臺北市運動中心或合作場館打卡一次，即可獲得5U幣；此外，每日步行達到指定門檻，也能獲得額外獎勵。他分享，只要每天走滿1萬步、每月即可領取80U幣，累積滿100U幣後即可儲值至悠遊卡中使用，讓他直呼「太晚知道這個福利」。

廣告 廣告

相關貼文曝光後，吸引大量網友留言分享經驗，有人指出「要到臺北市運動中心打卡才有」，也有網友分享「去年每個月都有領」、「一年儲值了超過千元」、「部分連鎖健身房也能集點」，認為平常運動順手累積，不領相當可惜。

圖／有民眾在社群平台上分享臺北市民專屬的運動福利。（翻攝 Threads）

臺北市體育局表示，「U-Sport台北樂運動」是市府推動的運動獎勵方案，設籍臺北市的民眾完成APP註冊後，即可參與每日運動集U幣、運動抵用金限量登記及相關抽獎活動。U幣以1幣等同1元計算，可折抵合作場館的游泳池、健身房及課程費用。

體育局也指出，U幣兌換悠遊卡儲值金的方式已更加便利，除原本可在臺北市12座運動中心臨櫃辦理外，也可直接於捷運站內的通用型自動加值機進行靠卡兌換。

此外，體育局補充，115年度「U-Walk健康萬步走」活動已自1月1日起跑，民眾單月累積步數達20萬步可獲得30U幣，達30萬步再加贈50U幣，每月最高可領取80U幣，鼓勵市民養成規律運動習慣。

更多引新聞報導

北東今晚轉雨！強風特報發布中 一週兩波冷空氣接力降溫

惡保母姊妹虐死1歲剴剴！高院駁回上訴 無期徒刑、18年定讞在望

