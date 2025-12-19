走路沒事「一蹲就痛」？ 長時間深蹲小心髖關節夾擊症候群 11

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

常常「深蹲」要注意！60多歲的葉先生是名裝潢師傅，經年累月蹲著工作，近幾年來卻出現異狀，平常走路時沒事，但一蹲下就會痛得受不了，就醫求助，這才被診斷出「髖關節夾擊症候群」，正是因長期蹲著工作引起。醫師提醒，「髖關節夾擊症候群」是高勞動者與運動員的隱形敵人，如果一蹲下去髖部兩邊感覺卡住，站起來很痛，千萬不要再硬撐，因為越撐越壞。

收治病人的員榮醫院骨科醫師花世源表示，葉先生抱怨數年來每當要蹲下工作時，就因髖關節卡住劇烈疼痛無法下蹲，但走路時卻不會痛，背後原因是，長期蹲著工作，大腿向上擠壓骨盆與髖臼結構，導致關節承受反覆不正常的壓力，經年累月讓原本應環繞髖關節並提供緩衝與穩定的關節唇逐漸受損，最終撕裂。

花世源指出，確診後，立即以手術時將破碎組織完整清除，修整並切除長3公分、寬1公分、厚約 0.5 公分的撕裂軟骨片段，之後用關節鏡拉開關節空間，徹底清理髖臼內積存的碎屑與不正常組織，並注入玻尿酸，同時封閉微小出血點並降低術後發炎反應，症狀這才解除。

髖關節夾擊症候群是因長期蹲著工作引起，不但長期蹲著工作的水電工、泥水工等勞工階級要注意。此外，年輕且高強度運動如網球、足球、田徑跨欄等選手也會發生。

花世源說，髖關節夾擠症候群是常見但容易被忽略的骨科疾病，常見症狀有髖部外側或腹股溝疼痛、蹲下時感覺關節卡住。初期可採保守療法，如物理治療、止痛藥、注射玻尿酸或類固醇。如症狀持續惡化，需考慮手術移除骨刺與增生組織、修復或切除受損的關節唇、清除關節腔內發炎物質及注射潤滑劑改善關節活動度。

花世源提醒，要避免髖關節夾擠症候群，應注意不要長時間深蹲，蹲下時要彎曲健康側的膝蓋，並將會痛的另一隻腿向後伸直。運動時不要過度彎曲、旋轉髖關節，並強化臀部穩定肌群；仰臥或側臥時，兩腿間可夾枕頭，避免關節內收。

照片來源：員榮醫院提供

