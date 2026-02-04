走路無法一邊想事情？醫師警告：跌倒、失智風險恐提早出現

走路時無法一邊計算、判斷、思考，未來幾年注意力和身體平衡都可能下降。（Gemini生成示意圖）

走路時講電話或回訊息，很容易停下或撞到東西？沒辦法一心二用。基因醫學醫師張家銘指出，走路同時思考，是大腦整合能力的「多工測驗」，涉及前額葉、小腦、基底核與感覺運動皮質的同步運作。當這個能力下降時，跌倒、失智風險，甚至日常生活自主能力下降，都可能提前出現。

什麼是雙重任務步行能力？

醫學上，這種能力被稱作「雙重任務步行能力」，意思是在行走時同時執行另一個認知任務，例如倒數、記路牌、計算或做判斷。研究發現，若走路時無法一邊處理認知任務，未來幾年注意力、執行功能和身體平衡都可能下降。

簡單測試：看看你的大腦還能多工嗎？

生活中最簡單的測試方式，就是找一條安全步道，一邊走路，一邊倒數規律遞減7的數字，例如從100開始，93、86、79。若可以順利完成，代表大腦整合能力仍算穩定；若常需要停下來才算得出結果，就要留意前額葉功能可能開始下降。

日常訓練：走路讓大腦醒過來

張醫師建議的生活策略，重點是「邊走邊想」：

1.自然散步：每天40分鐘，穩定呼吸與步伐，為大腦創造可學習的環境。

2.加入認知任務：走路時倒數數字、背歌詞或記路牌，刺激前額葉與小腦協同運作。

3.任務型運動：每週2到3次體感遊戲或虛擬實境訓練，提高神經效率。

4.營養支持：蛋白質、omega-3、維生素D、鎂與B群，有助神經修復。

抗老關鍵：保持多工能力

張醫師提醒，真正的抗老不是記憶力有多好，而是大腦是否還能同時處理多件事。只要走路時還能一邊思考，就代表大腦仍在學習和更新，跌倒與失智風險也能因此延緩。



