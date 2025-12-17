走路碰撞爆口角! 醉男持刀猛刺路人濺血

社會中心／綜合報導

走路沒看路，不慎發生碰撞，沒想到卻被對方砍傷！新北市板橋一名喝得醉醺醺的嫌犯，走路時擦撞到路人，疑似不滿被對方指責，一氣之下拿出隨身攜帶的彈簧刀朝路人猛刺，所幸當時附近有員警正在處理交通事故，火速到場將嫌犯壓制，當場依殺人未遂現行犯，將人逮捕。

深夜大馬路上，警笛聲大作，快打警力迅速趕抵現場，地面上血跡斑斑，還有一名男子倒臥在地，全身是傷，鮮血直流，場面相當驚悚，不久前這裡發生，有人持刀攻擊路人。員警vs.嫌犯：「刀子在哪裡丟去哪裡。」犯案的兇嫌來不及逃走，就被警方團團包圍，起初他還不願交出凶器，但被員警壓制後，果然就從口袋內，搜出沾滿血跡的彈簧刀，警方當場依現行犯逮捕，而被攻擊的男子，身中2刀，血流不止，被緊急送往醫院治療，但兩人根本不認識，怎麼會發生濺血衝突？

時間退回案發幾分鐘前，黃湯下肚的席姓嫌犯，和陳姓被害人在巷弄擦肩而過，身體不慎碰撞，進而引發口角，嫌犯疑似不滿被害人出言指責，一氣之下就拿出隨身攜帶的彈簧刀朝被害人腹部、腿部猛刺，所幸當時一旁有員警正好在處理車禍事故，聽到民眾呼救，立刻上前壓制嫌犯。海山分局新海所副所長葉洋辰：「陳男（被害人）意識清楚，經送往亞東醫院救治暫無大礙，警方依現行犯逮捕涉嫌人席男，訊後依殺人未遂罪嫌移送偵辦。」









據了解，兇嫌有毒品、詐欺前科，這回又酒後失控，還差點鬧出人命，而最無辜的就是路過的被害人，好好就在路上，只是不小心撞到醉漢，就挨了兩刀，雖然撿回一命，但心中的陰影恐怕沒這麼容易消除。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

