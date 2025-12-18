走路竟遇台灣特有種藍腹鷴屍體 男星：我遇過最傻眼的路殺！

記者李鴻典／台北報導

你有親眼看過臺灣特有種、第二級珍貴稀有保育類藍腹鷴嗎？藝人「柳丁哥哥」在臉書發文指出，他在新北市秀朗橋周邊人行道看到一隻死亡的藍腹鷴，讓他直呼，「這絕對是我遇過最傻眼的路殺！」

藝人「柳丁哥哥」在臉書發文指出，他在新北市秀朗橋周邊人行道看到一隻死亡的藍腹鷴，讓他直呼，「這絕對是我遇過最傻眼的路殺！」（圖／翻攝自柳丁哥哥臉書）

根據台北市立動物園官網資料，藍腹鷴是臺灣特有種鳥類；雄鳥羽冠和背部是鮮明的白色，尾部有2根漂亮的白色長羽，原始林及成熟的次生林，出現於海拔300-2000公尺間。

柳丁哥哥貼照發文直呼「這絕對是我遇過最傻眼的路殺」，沒錯！居然是藍腹鷴！而且發現地點居然在秀朗橋下來旁人行道！他說，行經中和要去買東西，下橋時眼角撇見，好像有個動物躺在人行道旁，很常遇到路殺動物的他本能地趕緊停下來查看，一開始其實還沒認出是藍腹鷴，只覺得這隻鳥好大羽毛好美，但仔細一瞧這羽毛的顏色，不對啊！該不會是藍腹鷴吧……

廣告 廣告

柳丁哥哥聯繫生態好友，幫忙協助將這隻被路殺的藍腹鷴，送往南投特生中心的生物多樣研究所。（圖／翻攝自柳丁哥哥臉書）

不可能啊！這裡算是市區耶！柳丁哥哥說，雖然左側遠方有安坑山區，但距離也不算近，以海拔來說，藍腹鷴怎麼可能會出現在這裡啦！

之後他查鳥類圖片確認無誤，因為在市區遇到藍腹鷴的路殺，實在是太罕見了，同時牠又是二級保育動物，柳丁哥哥聯繫生態好友，幫忙協助將這隻被路殺的藍腹鷴，送往南投特生中心的生物多樣研究所，提供給單位做更進一步的研究；同時也將座標上傳到路殺社—生命守護者 ，就會成為研究中很重要的記錄。

柳丁哥哥說，這次非常無意間的路殺救援任務，大概會是他人生中最難忘的經驗。

柳丁哥哥也提到，大家下次要是遇到保育類野生動物被路殺，不曉得要如何處理，可以打電話到南投特生中心來請求協助049-2761331。

網友則留言，「幾年前在走桃園慈湖附近的百吉步道，也有看到草叢裡藍腹鷴鑽來鑽去，這麼近山都有，台灣近年保育真的有成」、「往好的角度看，就生態變好了，的確現在靠近平地的地方也有機會看到」、「在附近有好幾次目擊紀錄了，師大公館校區我也看過」。

但也有網友質疑「這沒道理路殺，會不會是偷養或綁架，死了丟路邊？」、「看尾羽有關籠的損傷痕跡，這隻應該是有人養在家裡，不小心跑出來的，或是不想養了就隨便放出來的。」

柳丁哥哥說，這次非常無意間的路殺救援任務，大概會是他人生中最難忘的經驗。（圖／翻攝自柳丁哥哥臉書）

更多三立新聞網報導

不只賣家電！486震撼宣布再扮紅娘：重啟婚友聯誼服務

漢方13香重寫味譜！他推可樂計劃打造專屬精釀台味 每杯都是對土地致敬

台灣大發行數位憑證皮夾「電信門號電子卡」 超商取貨簡單三步驟

聖誕餐桌攻略！必收高顏值甜點一次看 到茶湯會跟三大神明「杯好運」

