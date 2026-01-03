走路絆倒要國賠？中和男控排水孔害骨裂求償百萬 法官因這理由不准
新北市一名邱姓男子指控，他前年走路經過中和區中山路二段一處巷口，因為路口人行道和排水孔「明顯高低落差與歪斜凹陷」，導致他絆倒，腰椎椎間盤突出和左腳跟骨骨裂，長達一年無法正常工作，怒告中和區公所，要求國賠108萬元，但法官檢視相關證據，發現監視器畫面根本無法確認有踩到排水孔，且設計也沒有嚴重問題，因果關係不成立，駁回請求判邱男判敗訴。
中和男提出國賠的主張是什麼？
案件源由2024年8月，這名邱姓男子步行經過新北市中和區中山路二段2巷一處路口，他聲稱他由人行道往下走時，因為排水孔直徑19公分，且距離人行道邊緣達56公，明顯高低落差與歪斜凹陷，導致他當場絆倒受傷，甚至接受內視鏡椎間盤切除手術，長達一年無法正常工作。
邱男主張，一般排水孔直徑僅8公分，距離人行道邊緣也僅16公分，該處排水孔設計有問題，區公所未盡管理維護責任，因此，向法院提告，要求中和區公所賠償醫療費、薪資損失及精神慰撫金共108萬8421元。
中和區公所提出反駁的證據又有哪些？
法院審理時，中和區公所陳述指出，排水孔直徑僅約10公分，並無設計不當，另事發位置是「橋台上車道」，專供車輛通行，兩側設有人行道，但邱男「不走人行道卻違規穿越車道」，屬於自冒風險行為。中和區公所也提到，從監視器畫面來看，邱男踩踏後僅踉蹌一下，還能自行走到對向，是否導致嚴重傷勢顯有疑問。
法官勘驗監視器發現，邱男從人行道走下時左腳有不自然踩踏，後來又一跛一跛過馬路，但無法確認和排水孔有關，且「從高處往下本就有踩踏不穩風險」，法官最後以因果關係不成立，一審駁回請求，判邱男敗訴。
