走路能防失智！哈佛研究揭「最佳區間步數」：超過好處也遞減

走路不只是動腿，還會影響大腦健康。醫師黃軒表示，人走路時其實要搖醒大腦，最神奇的是不同步數，大腦的變化完全不同。研究發現，每天步行3,000～7,500步，是阻止大腦退化的黃金區間，而且規律步行最重要，比暴走更有效。

胸腔暨重症科醫師醫師黃軒在其臉書表示，走路不只是移動方式，它實是「搖醒大腦」。不同步數，大腦的變化完全不同。哈佛大學的Aging Brain Study追蹤296 名「大腦看似正常、但有阿茲海默風險者」長達14年後發現，走路越規律，腦內tau 蛋白累積越慢，認知下降的速度也越慢。

黃軒表示，一篇刊登於去年期刊《Nature Medicine》（自然醫學）的研究指出，每天3,001～7,500 步，與較慢 tau蛋白累積與較慢認知退化相關。若每天步數3,001～5,000 ，在有阿茲海默症的中老年族群，可見tau蛋白累積的速度變慢，且認知下降速率約減少約40～56%。若步數提升到5,001～7,500，功能退化速度約減少 34～45%．但超過7,501步後，好處開始趨緩。

至於走路為何能護腦，黃軒表示，有3機制。

1. 減少tau蛋白與 amyloid 的毒性

運動會啟動大腦「小膠質細胞」的修復模式，像啟動清潔隊。

2. 保護海馬迴（負責記憶）

走路能增加腦部血流量，提升海馬迴體積，並增加神經新生速度。

3. 抗發炎

走路運動能降低全身多項發炎指標，這些發炎指標都是阿茲海默的風險因素。

黃軒表示，研究發現，久坐會導致大腦的血流下降，因此，久坐與認知功能衰退相關，久坐越久，腦部供血越差，執行功能下降。因此，民眾應規律地每天走3,000～7,500 步。

