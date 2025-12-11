走路詭異S型、全身顫抖！國中女教室吸毒後狂言：我好飄 事後嗆「上銬要幫我錄影發抖音」

桃園某國中驚傳國二女生於教室內吸毒，並出現失序行為。（示意圖，非當事學校/pakutaso）

「我好飄！」桃園一所國中近日竟有毒品「喪屍煙彈」疑似進入校園，一名八年級女學生日前在教室內吸食含依托咪酯的電子煙後，出現顫抖、步態不穩、意識模糊等異狀。事件曝光後，該名學生不僅未展現悔意，還在instagram回覆匿名提問時表示「被上銬幫我錄影我要發抖音」，態度引發家長與網友強烈反彈。

桃園某國中週一（8日）爆出學生疑似在校內吸食二級毒品依托咪酯。據了解，該名八年級女學生於上課期間多次使用電子煙，第一次被老師制止後並未收手，反而在第二節下課時跑到其他班級，再度取出俗稱「喪屍煙彈」的煙彈吸食。

吸毒女國中生有哪些失序言行？

民進黨桃園市議員黃瓊慧透露，該名女學生吸完電子煙後情緒明顯亢奮，一邊抽一邊對同學喊：「我好飄」，隨後身體開始不自主顫抖。

接著，她的步伐變得搖晃、歪斜，從走廊到教室一路呈現詭異「S型」路線，最後甚至整個人癱坐在課桌上。

教室內也出現煙霧瀰漫、味道刺鼻，多名同學因吸入氣味感到不適，甚至有協助扶她離開的學生也表示衣服沾滿味道，擔心「連自己都被迫吸了」。

校方如何處置？

女學生被帶往學務處時情緒激動、又哭又吵，家長聞訊到校後將其帶回。校方隨後依程序向校安系統通報，少年警察隊也前往蒐證，全案以違反《毒品危害防制條例》偵辦，並移送少年法庭進一步處理。

國中女吸「喪屍煙彈」後態度如何？

事後女學生媽媽替她請假1週，但事件在社群平台持續延燒，不少人匿名向她詢問是否會被上銬、是否已被警方約談。該名女學生面對提問大多用短詞敷衍，如「應該」「沒有」「看看」「明天」，引發不少側目。

然而當有人問：「如果真的被上銬怎麼辦？」她卻輕挑回覆：「幫我錄影我要發卡點（抖音影片）。」這句話引發網友全面爆怒，質疑女學生對毒品事件完全沒有反省

桃園某國中女學生疑吸食依托咪酯後出現顫抖、倒臥課桌等異常行為，事後在社群態度被質疑毫無悔意，引發家長與網友震怒。（翻攝自instagram）

校園毒品依托咪酯如何管控？家長憂「喪屍煙」流入國中小

依托咪酯因施用後易出現失神、抽搐、步態怪異，被稱為「喪屍煙」。近年以煙彈形式流入校園，引發教育界與家長高度憂慮。此次事件曝光後，多名家長呼籲加強查驗電子煙來源，並增加毒品防制教育。

事件引起大量討論，許多網友表示震驚與心痛：「去看看本人的態度，真心希望孩子偏差的想法和行為能有人來制止和教化」「IG精選動態早就有端倪了」「毒品毀掉多少人，還在那邊說要錄卡點？」「我國中只煩惱巧克力蛋到底什麼時候補貨」不少人也希望相關單位能提供介入輔導，避免青少年受不良影響持續走偏。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

