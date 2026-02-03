「走路講電話會停下來」是失智警訊 醫曝大腦退化真相

【緯來新聞網】一些看似簡單的日常動作，卻能夠判斷大腦是否老化。基因醫師張家銘指出，「走路時能不能同時想事情」反映大腦的真實年齡，比任何記憶測驗、任何健檢數字，都更準確。

醫師示警，走路能不能同時想事情，反映大腦狀態。（示意圖／翻攝自pexels）

「您走路的時候，還能不能同時想事情？」張家銘在臉書粉專提到，他常在門診問長輩這句話，因為這反映出一個人的大腦狀態，走路本身是自動化動作，可是「一邊走一邊想」，卻是一個高度大腦整合任務，代表前額葉、小腦、基底核與感覺運動皮質之間，必須同步運作，才能一邊處理身體平衡，一邊處理認知負荷。



行走的同時，執行另一個認知任務，例如計算、記憶、語言、判斷，在醫學上的正式名稱「雙重任務步行能力」（dual-task gait），直接對應到3件生活中最關鍵的事，包括跌倒風險、失智風險、日常生活自主能力，大腦「沒辦法一心二用」是最早出現的警訊，常出現的景象像是「走路時講電話，腳步會自然停下來」、「一邊走路一邊回訊息，很容易走歪或撞到東西」、「過馬路時如果旁邊有人講話，判斷力會變慢」，這些代表大腦整合能力開始下降。



如果想知道大腦整合能力狀態，張家銘建議可以做一個簡單的測試，找一條安全的步道，一邊走路、一邊倒數7的倍數，例如從100開始，「93、86、79」，如果做起來很順，那代表大腦整合能力還維持得不錯；如果非常吃力，甚至需要停下來才能算，那代表前額葉整合效率已經開始下降。這個測試比記憶力問卷還早出現異常，因為大腦最先退化的，不是記憶，是多工能力。



張家銘並給出4點生活訓練方式，一句話總結：「走路讓大腦醒過來，任務讓大腦學起來，營養讓大腦修得起來」。

●第1層

用自然走路當底盤。每天40分鐘戶外步行，不求速度，只求節律與呼吸同步，讓自律神經穩定、壓力荷爾蒙皮質醇回到正常節律，這是在幫大腦創造一個可學習的環境。



●第2層

刻意加入雙重任務。走路時加入倒數數字、背歌詞、記路牌，讓前額葉、小腦與感覺運動皮質重新整合，啟動腦源性神經滋養因子與突觸可塑性。



●第3層

定期做任務型運動。體感遊戲或虛擬實境訓練，每週兩到三次，讓大腦同時處理視覺、動作與決策，訓練神經效率，讓同樣任務用更少資源完成。



●第4層

用營養支持神經修復。蛋白質、omega-3 脂肪酸、維生素 D、鎂與維生素 B 群，是突觸重建與神經傳導的基本原料，有材料，大腦更能升級。



張家銘指出，走路時能不能想事情，其實就是未來10年的分水嶺，很多人以為失智是某一天突然發生的，其實不是。真正的變化，是從走路時開始無法同時處理事情，「大腦不是突然壞掉，而是慢慢退出多工模式」，只要大腦還願意一邊走、一邊想，代表它還在學習，還在更新，真正的抗老，不是記憶力多好，而是還能不能同時處理生活。

