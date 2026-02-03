走路講電話會停下來？醫：恐是「大腦多工能力退化」警訊

走路時能否同時思考事情，比記憶測驗更早反映大腦狀態，台北榮總遺傳優生學科張家銘主治醫師指出，這項能力稱為「雙重任務步行能力」，直接影響跌倒風險、失智風險及日常自主能力。

走路時能否同時思考事情，比記憶測驗更早反映大腦狀態。（示意圖／Pixabay）

張家銘說明，走路本身是自動化動作，但一邊走一邊想卻需要前額葉、小腦、基底核與感覺運動皮質同步運作，是高度大腦整合任務。研究發現，走路時無法同時處理認知任務的人，未來幾年出現跌倒、注意力退化、執行功能下降的機率都明顯上升。

他表示，這個能力退化在生活中有典型表現，包括長輩走路時講電話腳步會停下來、一邊走路一邊回訊息容易走歪或撞到東西、過馬路時旁邊有人講話判斷力會變慢。這些不是正常老化，而是大腦整合能力下降，代表前額葉突觸可塑性降低、腦源性神經滋養因子反應不足。

一邊走一邊想卻需要前額葉、小腦、基底核與感覺運動皮質同步運作，是高度大腦整合任務。（示意圖／photo AC）

BMC Geriatrics期刊系統性回顧研究指出，真正能改善雙重任務步行能力的是「一邊動、一邊思考」的訓練。透過虛擬實境與體感互動運動，高齡者經過八到十二週訓練後，雙重任務表現明顯改善，腦影像顯示前額葉活化下降但表現變好，這稱為「神經效率」。

張家銘指出，散步雖有益健康，但單純走路刺激強度不高，很快變成自動化動作。真正能刺激神經可塑性的是一邊走一邊算數字、記路線或做判斷，這時大腦必須同時處理身體平衡與認知負荷。

真正能刺激神經可塑性的是一邊走一邊算數字、記路線或做判斷。（示意圖／Pexels）

他建議民眾可在安全步道上一邊走路、一邊倒數七的倍數測試，例如從一百開始算九十三、八十六、七十九。如果做起來很順代表大腦整合能力良好，若非常吃力甚至需停下來才能算，代表前額葉整合效率已開始下降。

張家銘提出訓練方式，包括每天四十分鐘戶外步行穩定自律神經、走路時加入倒數數字或背歌詞等雙重任務、每週兩到三次體感遊戲或虛擬實境訓練，以及攝取蛋白質、omega-3脂肪酸、維生素D等營養素支持神經修復。他強調，只要大腦還願意一邊走一邊想，就代表還在學習更新。

