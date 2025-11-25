走路護心又護腦 最簡單抗老處方

醫師黃軒強調：「走路不是運動，而是人體的維修工程。」（記者湯朝村/翻攝)

記者湯朝村/嘉義報導

你以為走路只是移動？胸腔暨重症專科醫師黃軒博士提醒，走路其實是一套精密的「分子工程」，牽動血管、大腦、神經與基因表現。越走，身體越接近最佳化；不走，器官便用更殘酷方式讓你付出代價。

黃軒指出，當身體進入「快走」節奏——會微喘但能講話的速度，血管與心臟會產生關鍵變化。

第一，血管內皮細胞被喚醒。快走增加血流剪力，可刺激血管釋放一氧化氮（NO），維持血管彈性、延緩硬化。研究顯示，僅8週快步走訓練，即能提升NO生成並改善內皮功能。

第二，心臟負擔平均分散。快走能提高心輸出量、降低動脈阻力。研究指出，中年族群如能每天7,000-9,000步，總死亡率下降可達50-70%。

第三，「三高」同步改善。規律快走12週，可降低收縮壓與舒張壓；飯後快走10-15分鐘有助控制血糖；每週3-5次快走 30-45分鐘，更可降低壞膽固醇(LDL)、提升好膽固醇(HDL)。

除了心血管，走路更被視為「最簡單、最便宜的抗老處方」。2024年《Nature Medicine》研究指出，每天3,001-7,500步，能有效減緩阿茲海默病的關鍵蛋白——tau與β-類澱粉蛋白的累積。

研究追蹤296名具阿茲海默風險者長達14年，發現：3,001–5,000步/天：tau累積速率下降40-56%。5,001-7,500步/天：認知退化下降34-45%。超過7,500步後，效果趨緩。

黃軒警告「不走路，比你想的更致命。」久坐已被列為慢性病高危險因子，甚至與抽菸並列。久坐超過8小時，身體會出現4大危機：心臟：血流停滯、壓力升高，死亡率增加20-40%。大腦：供血下降，執行功能與記憶力衰退。癌症：打亂胰島素訊號，提高大腸癌、乳癌風險。糖尿病：胰島素抗性上升，代謝能力下降。