「最近走路好像變慢了」、「上個台階竟然不小心絆到腳」，這些看似老化的小細節實際上有可能暗藏失智症、腦梗塞、帕金森氏症等重大疾病，是腦部對外發出的求救訊號！

除了及早察覺異狀、盡快就醫檢查，腦神經外科醫師篠浦伸禎也分享，其實日常生活就能開始進行腦部保養。從飲食下手，學會自製「補腦大蒜橄欖油」，有助保護心腦血管，讓大腦靈光、行動不受限！

走路變慢又沉重要當心！盤點損害腦功能的3個隱形殺手

走路速度為什麼會反映大腦健康？篠浦伸禎醫師指出，人體的運動功能主要由前額葉與小腦負責，一旦這些區域出現異常，就可能出現姿勢不穩、手腳顫抖、動作遲緩等狀況，而背後常見的腦部疾病包括「失智症、腦中風、帕金森氏症」等3大殺手。

腦功能的實用修復法！醫推薦補腦「大蒜油」打造自癒力

在長年的腦部手術經驗中，篠浦伸禎醫師發現，僅靠手術與藥物治療癌症或腦損傷有其極限，患者自身的免疫力才是康復關鍵。想要守護大腦健康，關鍵在於飲食均衡：以糙米、全穀類為主食，多攝取蔬菜與富含DHA、EPA的青背魚，並以優質蛋白質取代高飽和脂肪肉類，再搭配規律運動促進血液循環，有助預防心腦血管疾病。

但對許多人而言，一次要全面改變飲食習慣並不容易，不妨先從日常料理中加入「大蒜橄欖油」開始，降低實行門檻。篠浦伸禎醫師分享，曾建議腦中風患者嘗試後，不少人的症狀明顯改善，甚至未留下顯著後遺症。

大蒜橄欖油好處多！抗發炎、防失智，顧腦又護心

為什麼大蒜油具備如此驚人的力量？關鍵就在大蒜裡的活性成分。當大蒜被切碎或磨碎時，會產生帶有濃烈氣味的「大蒜素」，而在油中以低溫處理後，還可能轉化為「大蒜烯」。大蒜烯具有預防血栓、幫助降血壓、改善膽固醇與三酸甘油脂，甚至具備抗癌潛力，讓大蒜油一躍成為養生界的明星選手。

不只如此，篠浦伸禎醫師所使用的大蒜油，並非隨便搭配的油品，而是選擇營養價值極高的橄欖油作為基底。腎臟科醫師洪永祥曾在臉書分享，橄欖油富含單元不飽和脂肪酸、多酚與維生素E，具有抗發炎、維護腸道健康的效果，對心血管與大腦保養、預防失智皆有助益，甚至還能增強免疫力、延長健康壽命，可說是「液體黃金」當之無愧。

科學研究也替橄欖油「掛保證」。一項追蹤超過9萬名美國人、長達30年的研究發現，橄欖油對大腦與心臟健康皆有益處。每天攝取超過半湯匙橄欖油者，死於阿茲海默症或失智症的風險，比從未食用者低了28％。也難怪篠浦伸禎醫師會形容：「大蒜＋橄欖油」的組合，堪稱是升級版的超級食物。

大蒜橄欖油怎麼吃？怎麼做？名醫曝簡單作法吃進滿滿營養

不過，篠浦伸禎醫師也特別提醒，由於「大蒜烯」怕熱，溫度超過80度就會失去活性。因此，將大蒜油當作沙拉淋醬或沾醬使用，是最能完整吸收營養的方式。 而這款被譽為「超級食物」的大蒜油，製作方法意外地簡單：

【大蒜橄欖油製作方式】

準備材料：150ml特級初榨橄欖油、3瓣大蒜。

關鍵研磨：將大蒜磨成泥後，在室溫下靜置2小時，讓化學反應充分發生。

浸泡熟成：將蒜泥加入橄欖油容器中，於室溫下靜置5天。

過濾取油：使用濾網過濾掉大蒜渣即可

美味活用：淋在味噌湯、納豆、冷豆腐或沾麵包食用。

打造「不生病大腦」的實踐清單！常見惡魔白粉加速大腦老化

想要守護大腦健康，光補充超級食物還不夠，更重要的是避開讓大腦「生鏽」的飲食地雷。篠浦醫師指出，不健康的飲食型態容易造成血糖劇烈波動，長期下來會傷害腦部血管，埋下失智風險。

例如精緻糖、白麵粉，這兩者會導致血糖像雲霄飛車般急劇升降，不僅引發肥胖，更會加速大腦老化。更是心臟血管外科名醫渡邊剛心目中傷血管、引爆心臟病風險的「惡魔白粉」。若想遠離腦部疾病，這些餐桌上的隱形地雷，真的要少碰為妙。（編輯推薦：血管越吃越窄！餐桌「4種惡魔白粉」用太多，助長三高、心臟病害你短命）



原文引自：走路變慢竟是腦求救訊號！湯裡加一匙「特製油」通血管還防失智