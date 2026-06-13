走路變慢、蹲下難站起？醫示警「4徵兆」 恐是膝關節炎前兆

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常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

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「醫師，我以前走路很快，現在蹲下去要站起來，膝蓋都好痛。」 如果你也有這種感覺，小心！這可能是膝關節炎找上門了。新竹東元綜合醫院骨科張耀元主治醫師提醒，這不只是「老了」的代名詞，體重、舊傷或不正當的受力，都會讓軟骨提前「退休」。

你的膝蓋在發警訊嗎？

1、晨間僵硬：早起覺得膝蓋緊緊、不聽使喚

2、活動誘發痛：久站、爬樓梯，疼痛感就明顯加重

3、肌肉無力：覺得膝蓋不穩，這代表周邊肌肉正在萎縮

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4、關節變形：發現變 O 型腿，通常是單側磨損的徵兆

如何有效減輕負擔？

1、控制體重：BMI每增加5，患病風險提高35%！減重是最划算的治療

2、低衝擊運動：水中運動、騎車、瑜珈，能改善活動度且不傷軟骨

3、藥物與支助：適時使用消炎藥或護膝，能有效緩解發炎與受壓

如果真的嚴重了怎麼辦？

當保守治療無效，現在的膝關節置換或截骨術技術都非常成熟，能精準矯正排列，找回原本的生活品質。張耀元叮嚀，膝蓋疼痛不能等，及早透過物理治療或生活調整，通常能有效延緩退化。如果你已經出現反覆腫脹、或走路姿勢開始歪斜，別再忍痛硬撐！

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

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