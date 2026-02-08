走路、健走就有效？哪些運動真正有助增加骨密度

若是健康檢查時，骨質密度T值小於-2.5，建議諮詢專業醫療人員，若有跌倒造成的髖關節或脊椎骨折時，就應該檢驗骨質密度，進而接受治療；而骨質疏鬆藥物仍有少數副作用，所以，建議諮詢專業醫療人員。

健保對骨鬆治療的規範是當T值小於–2.5，且需一處髖關節或脊椎骨折，才能使用健保治療；如果T值在–1~–2.5，必須有兩處（髖關節或脊椎）以上骨折，健保才能給付。

1.均衡飲食：包括每天1~2杯牛奶或優酪乳，起司、豆腐、小魚乾、深綠色蔬菜、豆類、黑芝麻以及含維生素C水果等，對提升骨密度都有幫助。

很多人會問到，檸檬對鈣質吸收有助益嗎？以奇美營養科的建議，在大骨湯中加少量醋，或在烹調後的魚滴上少許檸檬汁，確實可促進鈣質的吸收。此外，由於膠質食物對於骨頭組成也相當重要，用較常食用的藻類、木耳類來補充，會比較方便。另外，要注意的是對於銀髮族來說，適量的蛋白質對骨質密度和肌肉強度也相當重要。

2.規律運動：在運動方面，適度散步、健走、體操、負重活動等，具有對抗地心引力的運動項目，都有助提升骨質密度。最重要是持之以恆的運動，才能有效增加骨質密度和強健肌肉，有助於改善身體的協調與平衡，以降低跌倒和骨折的風險。

3.適度日曬：曬太陽可活化體內的維生素D，就算攝取足夠鈣質，但平時不常曬太陽，還是無法讓鈣質被身體吸收；如果怕曬黑，建議可穿短袖，曬曬手臂或腳部，至少有一側上肢或下肢，接觸到陽光就有效果，不要全身包緊緊，或每個露出部位都擦防曬乳液，以免攝取不到維生素D。曬太陽的時間可選擇早上或傍晚，避免中午時間，尤其中南部太熱容易曬傷，每天只要曬30分鐘左右就有效果。

4.注意生活習慣：包括作息正常，避免抽菸、喝酒，因為這兩項習慣，都會造成骨質流失；另外，咖啡、可樂、茶，也不要過量攝取。

5.適量補充鈣片：目前每日鈣質攝取量，成人建議800~1000毫克。若還未到更年期的階段，最好不要全依賴鈣片，應優先從食物中攝取，並多運動及日曬，中年以後，可補充鈣片；另外，若過量使用胃藥造成吸收力變差，也可多補充鈣片。

國內中老年人的骨密度可說是亞洲最差的，這幾年骨鬆協會積極推廣重視問題，已有一些進步。另外要提醒的是，已確定有骨鬆的人，尤其是年紀越大，要從食物、鈣片中去加強，要明顯提升骨密度非常困難，即使加上用藥，能維現狀不再惡化已經很難得了，所以，醫界才會一直呼籲及早存骨本。

（本文摘自<常春月刊>、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

