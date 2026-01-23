走路、爬樓梯氣喘吁吁，你的「心肺功能」卡關了嗎？中醫推2藥膳＋2穴位補氣血、顧心肺





現代醫學中的心肺耐力，是評估心臟、肺部與循環系統在活動時輸送氧氣能力的重要指標，與日常行走、爬樓梯及體力恢復密切相關；在中醫觀點中，心肺功能則涵蓋氣血運行與整體調和。當心主血、肺主氣的協作失衡，即使尚未形成明確疾病，也可能出現氣短、疲倦、活動力下降等問題。中醫師建議，可透過藥膳食補、穴位按摩及日常調養，讓心肺功能穩定，血脈流暢及氣息充盈，進而預防疾病的發生。

心肺耐力不只是體能問題，而是全身循環的關鍵指標

心肺耐力（Cardiorespiratory Endurance）指的是心臟與肺部的循環系統與呼吸系統功能，亦為常聽到的心肺功能。與行走、爬樓梯、提物等日常活動息息相關。當心肺耐力下降，即便未罹患明確疾病，也可能出現容易疲倦、呼吸急促、活動後恢復慢等情形。

廣告 廣告

崇學馬光中醫診所院長黃千瑞中醫師指出，在中醫觀點中，「心主血」、「肺主氣」兩者關係密切；「氣為血之帥、血為氣之母」，當心肺功能調和，則全身氣血穩定、神采飛揚。反之，若心氣不足、心血虧虛，血液推動無力，會導致氣短、乏力、胸悶心悸等症狀。

《素問·經脈別論》提到：「脈氣流經，經氣歸於肺，肺朝百脈，輸精於皮毛。」心雖行血，但若肺失宣肅或肺氣虛弱，日久不癒，就會影響氣血運行；又或者，心氣不足則心血運行不暢，出現氣短乏力、胸悶心悸、氣促微喘，尤其銀髮族更容易出現這樣狀況。

飲食2藥膳補氣血、顧心肺

黃千瑞表示，中醫可以透過「養心補血、潤肺補氣」的方法針對心肺調理。其中，藥膳是中醫養生的重要途徑，透過食物與藥材結合，達到「食補」的目的。以下介紹兩道簡易實用的心肺強化藥膳：



黃耆紅棗枸杞雞湯 百合蓮子桂圓粥 材料 黃耆10克、紅棗6枚、枸杞12克、雞胸肉或雞腿肉200克（註：素食者可用蔬菜豆腐代替） 百合10克、蓮子5克、桂圓肉3克、白米半杯 做法 先將肉品汆燙，與其他材料洗淨後放入鍋中，加水600毫升，大火滾後再小火煮5分鐘 先將百合與蓮子（怕苦者可去芯）泡軟，與白米同煮成粥，最後再加入桂圓肉 功效 黃耆能補氣升陽，益衛固表，利水消腫；紅棗補中益氣，養血安神；枸杞滋補肝腎、益精明目。此湯能益氣養血、強心固肺，適合容易疲勞者食用。 百合養陰潤肺，止咳，清心安神；蓮子補脾養心，益腎固精；龍眼肉補益心脾，養血安神。尤其適合秋冬時節養肺潤燥，還可以改善睡眠不佳。

穴位按摩與呼吸調養，讓氣血「動」起來

除了飲食藥膳之外，黃千瑞表示，中醫強調「氣行則血行」，透過簡單的穴位按摩每日按壓或配合丹田深呼吸練習，能促進運行順暢，減輕胸悶、氣短等不適。以下兩個穴位操作簡單，適合日常自我保健：



膻中穴（任脈） 內關穴（心包經） 位置 兩乳頭連線的中點，在胸部正中線平第四肋間隙處 手腕橫紋往上約三指寬，兩筋之間 功效 膻，指胸腔，穴居其中，故名。內為宗氣之海，故又稱「上氣海」。「氣會膻中」能寬胸利氣。 《靈樞‧衛氣》「手心主之本，在掌後兩筋之間二寸中。」有寧心安神、寬胸理氣作用。 按法 以食指或中指輕按此處，順時針按摩每日早晚各1～2分鐘 以指腹按壓輕推30秒後放鬆，重複3次。搭配緩慢呼吸，能幫助心氣平穩





《黃帝內經》提到「上工治未病」，在疾病發生之前就加以預防，中醫強調氣血陰陽平衡。黃千瑞表示，透過藥膳食補、穴位按摩及日常調養，有助心肺功能穩定，血脈流暢及氣息充盈，進而預防疾病的發生。

資料提供：馬光中醫診所

責任編輯：林勻熙

核稿編輯：陳宛欣



更多良醫文章

一堆人都丟錯！茶葉渣是垃圾還是廚餘？環保局曝正解！茶葉渣7個隱藏妙用一次告訴你

少吃麵包，就是預防骨鬆第一步！害你發炎又流失肌肉，骨科醫師眼裡的3大NG飲食

