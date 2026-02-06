走跳好所在！ 大里草湖溪高灘地滑步車、滑板車廣場吸引人潮





位於台中市大里區草湖溪高灘地的滑步車、滑板車廣場，占地3公頃多，成為親子休憩的新熱點。水利局投入約550萬元經費，精心打造兼具休閒與教育功能的多元活動空間，提供滑步車、滑板、腳踏車等多樣使用方式，讓大小朋友都能自在穿梭、盡情玩樂。

市議員林碧秀說，場域鋪面以繽紛活潑的色彩設計，營造安全又具吸引力的遊戲環境，同時融入紅綠燈、道路標線等交通號誌元素，讓孩子在遊戲中自然學習交通安全觀念，從小培養守法與安全意識，達到寓教於樂的效果。

完工後隨著週末人潮湧入，加上目前正值寒假期間，不少家長帶著孩子前來體驗，孩子們在場內奔馳放電、反覆練習，直呼「好過癮」。不僅能促進親子互動，也成為孩子練習平衡感、提升肢體協調能力的好去處。

草湖溪高灘地滑步車、滑板車廣場不僅豐富在地休憩選擇，也成功活化河濱空間，成為結合運動、學習與休閒的友善場域，是假日放電、親子同樂的最佳選擇。





