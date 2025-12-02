走跳旅遊曼谷幫以一條龍服務與獨家導遊制度 成為團體泰國旅遊推薦的首選

圖▲走跳旅遊（曼谷幫）有自己的專屬培訓車隊，司機素質穩、車況乾淨又新，整趟旅程舒適又安心。(圖/走跳旅遊（曼谷幫）提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

隨著國際旅遊市場持續復甦，泰國再度成為臺灣旅客出國的熱門選擇。在眾多旅遊品牌中，由Jacky（張育豪）與Johnny（鄭鈞元）於2010年共同創立的「走跳旅遊（曼谷幫）」，憑藉其獨特的營運模式和高品質服務，成為親子客群與自由行旅客「團體泰國旅遊推薦」的首選品牌。

台泰雙地深耕，打造安心旅遊一條龍服務

走跳旅遊曼谷幫自創立以來，即在台北與曼谷設立雙辦公室，創辦人Jacky負責台灣市場，定居曼谷十年的Johnny則坐鎮泰國。兩地團隊共超過20位工作人員，並擁有自家培訓的導遊團隊與保姆車隊。

廣告 廣告

這種雙地佈局，不僅能提供旅客從諮詢、訂購到當地接待的完整一條龍服務，更有效保障旅客從出發到返程皆享有安心保障，避免旅遊中斷或被丟包的風險。這使其成為許多家庭旅客選擇「團體泰國旅遊推薦」的重要原因。

圖▲所有行程皆由走跳旅遊（曼谷幫）專業團隊親自實地踩點規劃，給你最新最夯最經典的泰國玩法！(圖/走跳旅遊（曼谷幫）提供)

核心產品多元，專注品質與深度體驗

曼谷幫的主打產品包括「機＋酒＋包車」自由行方案，以及架上跟團與客製化自組的團體行程。此外，也提供當地飯店預訂、包車服務與景點票券販售。

有別於傳統旅行社，曼谷幫堅持所有行程皆由團隊親自踩點設計，並不走購物站，讓旅客能真正深入感受泰國魅力，強調旅遊的「品質」與「體驗」。

四大優勢，建立市場差異化

走跳旅遊曼谷幫歸納出以下四大優勢，建立市場差異化：

台泰兩地辦公室一條龍服務： 從行前規劃到當地支援不脫節，提供旅客宛如「旅遊管家」的全程照顧。

深耕泰國15年，自有導遊與車隊： 透過自家培訓，確保服務品質穩定與行車安全。

貼心雙重服務機制： 行前由「旅遊秘書」專人服務，抵達泰國後更有「獨家電話導遊」即時作為後盾，解決當地問題。

親自踩點、內容為王： 行程親自設計，並長期經營各大社群平台（FB、IG、部落格、YouTube、Threads），提供大量實用資訊，具備KOL般的影響力。

圖▲社群最熱門行程！泰國人氣動物園必玩「吉普車搭乘＋長頸鹿」近距離拍照，由走跳旅遊（曼谷幫）帶你體驗最強打卡點。(圖/走跳旅遊（曼谷幫）提供)

鎖定親子客群，口碑贏得信任

曼谷幫長期專注於泰國單一市場，積累了深厚的資源。其行程設計特別受到親子家庭青睞，能兼顧趣味性、安全性與深度文化體驗，因此常在網路社團被列為「團體泰國旅遊推薦」的優質名單。

許多旅客透過網路心得分享，肯定其行程安排、導遊專業與貼心服務，成為品牌最有力的背書。對於尋求高品質、安心可靠服務的旅客而言，走跳旅遊曼谷幫無疑是值得信賴的選擇。

走跳旅遊（曼谷幫）

聯絡電話：02 2776 2618

地址：臺北市中山區吉林路69號6樓

官方網站：https://lihi.cc/UUNhZ

Facebook粉絲專頁：https://lihi.cc/aYjG0

Instagram：https://lihi.cc/ozqoP