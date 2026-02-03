走車道邊「一回頭」遭撞 騎士摔飛.行人眼角掛彩

苗栗縣 / 綜合報導

驚險畫面， 日前 台中一名男子貼著車道邊緣行走，疑似回頭正要過馬路，突然被後方同方向的機車擦撞，撞擊力道猛烈，男子眼角受傷流血，女騎士更是整個人摔飛了出去，幸好兩人都只是皮肉傷，沒有生命危險，雖然有人認為，行人不應該走在車道上，但也有人覺得，因為這處路段沒有人行道，大家才會冒險走在車道上。

身穿紅色上衣的行人男子走在路上，眼睛四處張望，下一秒他轉頭似乎要過馬路，但一輛同方向的機車，從後面快速接近，砰地一聲，女騎士整個人噴飛出去，連人帶車倒地，男子則是摀著臉，看起來相當痛苦。

廣告 廣告

仔細看，撞擊瞬間，女騎士的安全帽就砸在男子臉上，目擊民眾說：「(男子)眼皮這邊有流血，被擦撞到安全帽還是什麼的。」幸好兩人都只有皮肉傷，究竟車禍怎麼發生的？當時男子緊貼著車道外側行走，而且似乎往路中間跨了一步。

民眾說：「那個男生，走得太，有點超出來外面，男生比較偏離那個車道，或者他要穿越馬路。」有人認為男子不該走在車道上，但也有人覺得，這處路段沒有人行道，大家才會冒險走在車道上，民眾說：「畢竟騎樓不好走，而且路邊停機車。」

台中市五分局交通分隊長邱俊皓說：「現場造成機車騎士及行人均受傷，經警方實施酒測，機車騎士無酒駕情形。」雙方責任還有待釐清，而人車爭道畫面經常在這裡上演，不管行人或是車輛駕駛，都要小心再小心。

原始連結







更多華視新聞報導

母牽3歲孩違規過馬路 外送員閃過險撞

台灣大道「施工挖出長坑洞」 行人被迫繞路50米

台中北屯機車撞行人 男走斑馬線突遭撞倒

