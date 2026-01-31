走進世界舞臺 教育部推動藝術才能班國際交流

大師系列講座海報 (教育部提供)

Ewa Pobłocka艾娃．波布沃茨卡-鋼琴獨奏會海報 (教育部提供)

Alexander Kobrin 亞歷山大．寇伯林-系列音樂會海報 (教育部提供)

大師系列講座海報完整版 (教育部提供)

為拓展藝術才能班學生的國際視野、培育具國際競爭力的藝術創新人才，教育部持續推動「高級中等學校藝術才能（含資賦優異）班國際交流計畫」，透過邀請國際知名藝術大師來臺辦理講座與大師班，為學生打造國際化學習環境。其中，國際音樂交流計畫結合「國際大師鋼琴藝術節」，讓學生透過面對面的藝術對話與實作互動，深化專業能力並拓展國際視野。

「2026第七屆國際大師鋼琴藝術節」由非營利組織大師藝術及國立臺灣師範大學音樂系共同主辦，於1月31日在國家戲劇院舉行開幕典禮，活動將持續至2月10日。本屆藝術節首次以「大師個人獨奏系列」為策劃核心，結合大師獨奏會、大師班、專題講座與青年培育舞臺，打造高密度且完整的國際鋼琴藝術交流平臺。

主辦單位表示，本屆藝術節邀請9位國際頂尖鋼琴大師與11位臺灣傑出鋼琴家共同授課，為期10天的活動中，安排超過600堂大師課程、5場專題講座及17場國際級鋼琴音樂會。其中，俄羅斯鋼琴家Alexander Kobrin將挑戰連續8場演出貝多芬32首鋼琴奏鳴曲全集，而蕭邦大賽評委Ewa Pobłocka等國際大師也將帶來重磅演出，讓學生得以近距離感受世界級演奏風範。

教育部指出，自105年起持續鼓勵學生參與國際藝術競賽，並於113年首度推動大專校院與國際音樂、舞蹈大師交流計畫，受惠師生已逾2,000人次。此次國際大師鋼琴藝術節亦為高中音樂班國際交流計畫結合的重要活動之一，教育部遴選補助15名高中音樂班正式生及60名旁聽生參與，讓學生除向大師學習外，也能與國際學員切磋交流。

為培育新一代青年鋼琴人才，藝術節期間另規劃4場「明日之星音樂會」，共有6名來自全國北、中、南各區高中音樂班學生，從百餘名國內外學員中脫穎而出，將於2月5日至7日在中山堂登臺演出。優勝者並有機會於116年3月與臺北市青年交響樂團協演，為邁向職業音樂生涯踏出關鍵一步。

教育部表示，音樂教育不僅是技巧的累積，更是對藝術精神與生命態度的學習。期待透過國際交流計畫與藝術節平臺，引導高中音樂班學生走向世界，在國際舞臺上展現臺灣藝術教育的深厚實力，並以音樂向世界傳遞最動人的聲音。