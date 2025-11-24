走進中壢巷弄裡的海王星bakery！手作歐式麵包、招牌司康，奶油香與靜謐咖啡香交織，享受不被打擾的慢活時光

如果有一顆行星專為喜歡麵包與奶香氣息的人而存在，那大概就是「海王星 bakery」了，從原本的海王星司康升級為二號店的海王星 bakery，不僅有內用區，還有當天現製現烤的烘焙點心系列，在中壢靜謐的住宅巷弄裡，這間烘焙坊沒有大招牌、沒有喧鬧的音樂，只有自然光灑落木桌的柔亮，以及空氣中淡淡的奶油香，推開木門的那一刻，就像走入一個緩慢自轉的小宇宙，忍不住會想買好多麵包外帶的魔力…

交通資訊

公車 (Bus) ：可搭乘行經中壢市區171線、往「捷運老街溪站(中央西路)」的公車，再步行約6分鐘。

自行開車 / 騎車：位於中壢區美豐街上，鄰近中壢SOGO商圈，但位置比想像中更靜謐。

附近有幾處路邊停車格與付費停車場，步行2分鐘就可抵達，有三個停車場超方便，但注意一下對面最小的停車費比較便宜。

店內的空間不大，卻有著非常好的採光。牆面刷上帶點米白色的質感塗料，陽光從側邊灑落，打在木質桌面與麵包上，閃著柔亮的金色光。

內用座位區佈置得相當復古，可以任選喜歡的座位區，架上放置了許多店內使用的原料，如果想要購買可以洽詢店家。

店內還有些小雜貨可以購買，像是可愛的杯子、盤子…等，喜歡的都可以詢問一下。

櫃檯前的小木架上擺滿了來自各地的食材，日本牛奶、果醬…等，這些標籤不只是產地，更是他們對製作的堅持。

當日製作烘焙點心

靠近烤箱的區域可以看到現場製作的畫面，麵包師傅將發酵完成的麵糰整形、刷蛋液、撒上配料，整個過程也蠻有趣的。

海王星 bakery的麵包總類比原本的一店來的多，所以可以買到的口味也更多元化，許多住附近或是上班族也都會事先預訂再來取貨。

鹽可頌40

法國發酵鹽奶油 日清製粉 鮮乳 法國給宏德鹽之花

各種口味的司康絕對是海王星的招牌，喜歡吃什麼口味都可以直接點。

原本沒打算要買這麼多麵包，見到一直出爐的麵包，忍不住又加點了好幾個外帶。

菜單/MENU

海王星 bakery 的菜單簡潔，主打每日手作歐式麵包與鹹派、湯品、飲品組合，主要是烘焙點心量最多。

飲料類的選擇雖然不多，但都是精心挑選過的，像是氣泡飲是Spritzer，選用的茶飲原料也很重視。

海王星的烘焙不是爆香型，而是那種「愈咬愈香」的靜謐感，每一款麵包都能感受到麵粉的發酵氣息，淡淡乳酸香讓人想到法式鄉村早晨的烘焙坊，來到這裡主要就是吃烘焙麵包或是點心。

一保堂焙茶80元、福岡八女煎茶90元

兩款茶飲以清新草香與焙火氣息構成一冷一暖的對比，煎茶明亮、略帶回甘，焙茶則沉靜、香氣持久，一口茶、一口麵包，是種時間放慢的節奏。

我們點了些餐點分食當成早午餐一起享用，想要吃多種類的麵包，可以直接選擇海王星濃湯麵包盤~

每日鹹派140元(內用附沙拉)/鮮蝦菠菜口味

當天的鹹派有馬鈴薯和菠菜兩種，友人想吃菠菜口味，我們就選了蝦仁菠菜，

派皮香氣濃郁，入口層層酥鬆，內餡飽滿且調味細膩。蝦肉鮮甜、菠菜柔滑，蛋奶餡融合得恰到好處。

搭配旁邊的小沙拉，有一種輕盈的飽足感，非常適合不想吃太重口味的午餐時光。

海王星濃湯麵包盤150元

(1杯湯&2~3款配好的麵包，麵包盤不算低消)貝果、鹽可頌、軟法

每日不同的湯品讓人有驚喜，這天喝到的是馬鈴薯濃湯，入口濃稠卻不膩，甜味自然。

搭配的鹽可頌外層微脆、裡面柔韌；貝果則有著自然麥香與淡淡酸氣，讓人細嚼之間愈發回甘。

鹽可頌入口時層次分明，外皮略帶酥感，內裡鬆軟微濕潤，鹹香奶氣在口中蔓延。

莓果乳酪麵包 50元

口感紮實不乾，餡料以澳洲乳酪與新鮮莓果組成，莓果釋放果香與酸甜汁液，搭配冷茶或黑咖啡都很合拍。

黑糖核桃肉桂捲100

日清製粉 日本gaban肉桂粉 寶山黑糖 智利核桃 台灣南瓜子

咬下一口時黑糖滲出微黏口感，核桃香脆，肉桂香於鼻腔輕舞，尾韻帶著甜中微苦的平衡。

奶油年糕 30元

鮮乳 屏東水磨糯米粉 二砂糖 阿根廷發酵奶油 雞蛋

甜度低卻極富層次，咀嚼間能感受到細膩奶香與米香的交錯。

在海王星 bakery當麵包出爐時，整間店瀰漫著剛烤好的香氣；客人安靜地閱讀、聊天、品茶，那是一種不被打擾的幸福，也是現代人最稀缺的生活片刻，不會感受到匆忙的城市氣息，只有揉麵的節奏與茶香的流動，無論是一人獨享的午餐，或是與好友的閒聊時光，海王星成為了心中那顆柔軟的行星。

海王星bakery

地址： 320桃園市中壢區美豐街65號

營業時間： 11:00–18:00(週一、二公休)

IG

文章來源：VIVIYU小世界