走進二空新村 仁德幼兒園用戲劇傳承眷村文化與家鄉味

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市立仁德幼兒園在二空新村舉辦《二空獅子爺爺的蔥油餅》戲劇公演。（仁德幼兒園提供）

（另開新視窗）

記者黃文記／仁德報導

市立仁德幼兒園的幼童們透過親身觀察與實際體驗，感受家鄉文化的獨特魅力，十一日於二空新村舉辦《二空獅子爺爺的蔥油餅》戲劇公演，邀請社區長輩參與。幼兒們以純真的演出，透過戲劇帶領觀眾走進二空眷村的歷史時光，更喚起長輩心中珍藏已久的家鄉回憶。

仁德幼兒園表示，眷村最美的不只是建築，還有人與人之間濃濃的人情味。這場戲劇演出邀請仁和國小校長林珣川、二空社區居民及家長共同欣賞，當幼兒稚嫩的聲音迴盪在二空新村巷弄間，熟悉的蔥油餅香氣化作舞台上的動人故事，一場跨越世代的文化交流也悄悄展開。

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仁德幼兒園園長石素瑜指出，幼兒透過社區踏查、人物訪談、繪本閱讀、角色扮演及戲劇創作等歷程，逐步認識二空新村的歷史、人文與特色美食。課程以眷村經典美食「蔥油餅」為主軸，串連起二空的歷史發展、居民情感與土地記憶，讓文化學習不再只是書本上的知識，而是真實發生在生活中的文化體驗。

《二空獅子爺爺的蔥油餅》是仁德幼兒園推動在地文化教育的重要成果，共同參與此課程的二空眷村文化營造促進會理事長姜矢勤表示，二空新村不僅承載著許多空軍家庭的生活記憶，更記錄著無數軍眷與居民共同走過的歲月。看見幼兒用自己的方式詮釋眷村故事，不僅令人感動，更讓人看見文化傳承的希望與力量。