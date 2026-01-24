走進五郎的吃貨地圖！千葉源氏食堂：神級薑汁燒肉與酥脆炸豬排，肉舖直送的美味

日本千葉｜源氏食堂

曾經在我眼前，卻又消失不見(捉麥)。2016年，我為了採訪「夷隅鐵道嚕嚕米列車」來到大原這個陌生的城市，當時也是我開始寫「孤獨的美食家懶人包」餐廳不久後。不巧，當天源氏食堂臨休...而且更在千葉友人的情報後得知該食堂永久休業，本以為再也無緣。卻沒想到2024年，這家大原市著名的老食堂居然重新開業，於是去年底特地又跑了一趟大原，順便把五郎曾經過的另一家海鮮食堂也給收了。

結論：源氏食堂主打千葉的夷隅豬，看不太到肥肉，入口卻是滿滿油甜，炸豬排很酥，但薑汁豬肉更是好吃的亂七八糟，興許我吃過最好吃的。

大原屬夷隅市，估計是絕大多數台灣人沒來過的地方，而我居然來了兩次.....。謝謝五郎......。

來都來了，那就順便聊聊夷隅鐵道和大原駅，而這也是我跟著五郎到處吃的另一個樂趣(所以我盡量搭火車)。大原站是千葉JR外房線和夷隅鐵道的轉乘站，起用於 1899年，算吧算吧也有兩甲子的歲月，2020年的統計平均日使用人數約為1800人左右。幾乎有一半的觀光客是為了「夷隅鐵道嚕嚕米列車」而來。像我一樣跟著五郎來的外國觀光客，應該少之又少，而且還來了兩次....。

該集五郎一共去了三個地方，但真正坐下來吃的只有「源氏食堂」，那一年2016年因為沒吃到源氏食堂，於是彌補性的買了五郎曾在節目中經過的「昭和堂洋菓子店」。另一篇藍色的漁港食堂，咱們留待下一回再聊。

源氏食堂原是大原50年以上的肉舖，專賣千葉著名的夷隅豬，如果有追看孤獨美食家的朋友，一定知道五郎很喜歡跑這種店。不過食堂在2019年曾因為老闆兼主廚病逝而停業，2024年後才重新開業。店址就在出大原車站的左手邊不遠處。

前半段是窗明几淨的日式食堂，後半段卻是非常美的日式庭園風格，據說提供當地人宴席之用。

像這裡的地方老店，通常會有很多媒體採訪，源氏食堂自然也不例外，當然也包含了五郎的簽名。

店裡的老招牌和木MENU都留著，不過上面有不少料理現在都沒有了。

這是新的料理MENU，更多更詳細，請參考官方MENU。

五郎SET:

ブタ肉塩焼(鹽燒豬肉)

ミックスフライ(炸物拼盤)

其實這個才是五郎點的招牌鹽燒豬肉，只是點了也不好意思改單.....本想加點又怕吃不完。

在日本其實我不常點薑汁燒肉，倒是跟著五郎吃了四五家(五郎很愛這一味)，而這家興許是我吃過最棒的，除了討喜又不辣嗆的薑醬油汁(帶點洋蔥甜)外，夷隅軟嫩又不失油質甜的咀嚼後味更是讓人傾味，好吃得亂七八糟。順便推薦一家跟著五郎吃過的絕品薑汁燒肉「中野區鷺ノ宮的蒜味煎豬排：みやこや」。

定食附上的馬玲薯泥滿滿日式老食堂復古風，好吃的令人懷念。

ロース炸豬排自然也是好吃，尤其是麵衣那是酥得亂七八糟，肉質看起來沒啥油質，但咬在嘴裡卻油香油甜四溢好吃炸了。不過，在日本這裡的炸豬排算是蠻多的就是。

這裡的飯也煮得極好，於是扛了一袋米回家(笑)。

吃的當下，剛好食堂電視在播2025年國聯冠軍g4，和食堂奶奶、客人一起見證大谷的神蹟。

ばんざい，我和奶奶一起舉起雙手，在大谷打出第三隻全壘打時(6局十K無失分+三轟）。

源氏食堂(官網)孤獨的美食家第五季第九話登場:千葉県いすみ市大原8701-2，電話:+81 470-64-4646，營業時間:11:00-15:00/17:00-21:00(星期二休)

