走進候鳥與沙灘植物祕境 田寮洋小旅行開始報名

▲本次小旅行由專業領路人帶領至田區賞鳥。



（圖：新北市農業局提供）

新北市農業局與人禾環境倫理發展基金會攜手，長期輔導貢寮田寮洋農民轉作友善耕作維護候鳥棲地，今年更與地創團隊曙旅工作室合作，於十一月十六日與十二月六日合計推出兩梯次田寮洋生態小旅行，限量七十名，即日起開放報名，民眾可以在專業領路人帶領下，走訪田寮洋與龍門沙灘保育秘境，體驗人與自然共生的生態旅遊。

新北市農業局表示，位處臺灣東北角的田寮洋，獨特地理位置及長期棲地保育，營造出適合野生動物休憩的環境，也讓許多候鳥飛抵臺灣時的第一個休憩點就是田寮洋，目前在田寮洋紀錄到鳥類高達三百六十八種，全臺第一。

小旅行將由長期觀注貢寮生態保育的人禾基金會，帶領民眾進入田寮洋賞鳥，觀察雁鴨、鷺鷥、猛禽等鳥類身影，也讓大家認識這片以友善耕作維護生態平衡的農田景觀。

農業局長諶錫輝表示，農業局透過輕旅行方式讓民眾親近生態、認識友善農業，不僅宣傳棲地保育重要性，也讓民眾認識野生動物與環境依存關係，達到寓教於樂的目的。