走進八仙山無圍牆教室 福德國小推動水資源與綠能跨域課程

「我是小水滴，我要去旅行！」透過趣味的角色扮演遊戲，學生們化身為一顆顆小水滴，模擬在大氣、海洋、陸地與生物體之間的循環過程。在遊戲中，孩子們深刻體會到水資源在地球上流動的奇妙旅程。圖／福德國小提供





為響應教育部推動戶外教育政策，彰化縣永靖鄉福德國小，於28日由校長卓鴻賓帶領四、五年級兩班師生前往台中市和平區的「八仙山自然教育中心」，進行結合生態、綠能與永續理念的移地教學。這是福德國小首次造訪八仙山，學校特別規劃「小水滴的來電之旅」主題課程，運用八仙山豐富的森林環境與自然資源，讓孩子在真實場域中學習，深刻體會戶外教育的價值。

課程以「水資源」與「綠色能源」為主軸，並融入校內長期推動的台美生態學校精神、環境教育、食農教育及三好校園品格教育。活動從「森林我來了」暖身開始，帶領學生認識八仙山的地貌與生態。隨後進行的「小水滴的旅行」角色扮演，讓學生化身水分子，親身體驗水循環的不同階段，使抽象的自然科學概念變得具體易懂。

廣告 廣告

五年級蕭慎老師將教室延伸至大自然，帶領孩子走出社會課本，走進八仙山這座天然寶庫。她期盼能為學生打開學習的新視窗，促進對真實生活的觀察與探究，讓知識在體驗中鮮活起來。圖／福德國小提供

在「森林是水的故鄉」單元中，學生走入林間觀察森林土壤，實地了解其如何吸納並蓄存水分，是孕育萬物的重要基礎。接續的「建造大甲溪」與「水也能發電」活動，則從大甲溪流域談起，介紹地理與水文特色，並透過模型操作，學習微水力發電的運作原理，理解水資源如何轉化為再生能源。

整套課程跨越自然、生態與能源科技領域，讓學生在戶外實作中感受人與自然密不可分的關係，培養珍惜資源、尊重環境的永續態度。對參與的孩子而言，八仙山不只是山林，更是啟發觀察與思考的「無圍牆教室」。

學生們走進林間，觀察森林底層的腐植質與土壤，並透過簡易的滲透實驗，親眼見證森林土壤如何像海綿一樣吸納雨水、涵養水源，孕育森林裡的無數生命。

校長卓鴻賓表示，戶外教育是實踐「精緻教育」的重要方式，能讓學生獲得「帶著走的真實能力」。他指出，課本知識往往侷限在文字中，但當孩子親眼見到森林如何蓄水、親手操作水力發電模型時，那份震撼與啟發是教室無法取代的。他認為八仙山為跨領域教學提供了理想場域，透過在地觀察可使學生更了解自然、能源與生活的連結。他期盼孩子能從課程中培養謙卑、尊重土地的態度，成為具備永續素養的世界公民。

隨隊導師蕭佩真與陳雅君也分享，學生在活動中展現高度合作與投入，透過體驗學習更能理解水力發電與河川環境的重要性。她們表示，此次移地教學不僅讓孩子增廣見聞，也深化了對家鄉土地與環境議題的關懷，是一堂受用無窮的戶外課程。

福德國小師生抵達八仙山自然教育中心，呼吸著充滿芬多精的空氣。同時，將八仙山的地理環境與豐富戶外教育資源，認識這片曾經的林場如何轉型為生態教育基地。圖／福德國小提供

更多新聞推薦

● 宣告參戰國民黨2026台中市長初選 楊瓊瓔：我準備好了！