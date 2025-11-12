走進冬日童話！香港中環變身「聖誕天地」，光影與音樂打造浪漫夜景

遮打大廈與行人天橋掛滿璀璨燈飾，每晚五點亮燈後，整條遮打道化身金光閃耀的「星光長廊」。（圖／港旅局提供）

踏入年末，香港再次搖身一變，成為亞洲最耀眼的冬日旅遊勝地。2025「香港繽紛冬日巡禮」將於11月14日至2026年1月4日盛大登場，從中環到置地廣塲再到維港沿岸，全城陷入浪漫燈海與節慶氛圍。

中環皇后像廣場花園將化身為童話般的「聖誕天地」，以童趣玩具與飛船、小木偶、小火車等造景打造夢幻氛圍。臨近聖誕節，更有現場聖誕頌歌與聖誕老人登場，讓氣氛達到最高點。自11月28日起，12間小木屋組成的聖誕市集也將同步開張，販售節慶餐飲、應景精品和節日限定工作坊，打造最具人情味的冬日聚場。

高達20米的巨型聖誕樹與浪漫「星光長廊」點亮中環夜色，成為香港冬日聖誕最燦爛必拍景點。（圖／港旅局提供）

最吸睛的焦點莫過於高達20米、相當於六層樓高的巨型聖誕樹，以絲帶與燈光妝點成如夢似幻的巨型禮物盒。連接聖誕天地的遮打道化身「星光長廊」同樣夢幻動人，沿途超過30棵樹木掛滿閃爍燈飾，每到夜晚化為閃耀銀河。遮打大廈入口也設置聖誕樹燈飾，晚間五點燈光齊亮，營造令人流連忘返的節慶景色。

旅客沿著星光長廊前行，將抵達置地廣塲中庭的互動裝置「Noëlia at LANDMARK」，這座高達11米的夢幻燈塔展區設有多個打卡點與全港最大祈願湖（12x12米），民眾可在此許願、拍照，感受聖誕的浪漫與祝福。

中環八幢地標首度聯手打造沉浸式「光影匯·中環」，配合跨年煙花匯演，為旅客呈獻最閃耀的冬日盛景。（圖／港旅局提供）

今年的全新亮點是「光影匯·中環」，首次結合八大地標建築，打造沉浸式光雕體驗。自11月28日起，中國銀行大廈、中銀大廈、終審法院大樓、香港大會堂高座、香港會所大廈、滙豐總行大廈、太子大廈及渣打銀行大廈等八大地標將同步化身巨型光影畫布，透過3D投影技術與音樂節奏呈現立體馴鹿、雪人、天使、禮物等影像，讓觀眾彷彿置身流光幻影的聖誕奇境。

除了節慶裝飾與燈光體驗，香港旅遊發展局自12月起同步推出「繽紛冬日賞」推廣活動，集結餐飲、購物、交通與景點逾300項限定優惠。包括熱門商場聖誕主題快閃活動、五星級酒店住房折扣與主題樂園門票特惠，讓旅客可輕鬆規劃一趟充滿節慶驚喜的冬日假期。

