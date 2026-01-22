走進動畫的關鍵瞬間 C-LAB 動畫創作者基地成果展週末登場

「映演單元」播映3D原創動畫長片《憶世界大冒險》。（C-LAB提供）

台灣當代文化實驗場（C-LAB）的動畫創作者基地成立3週年，以「關鍵影格 KEYFRAME」為主題推出成果特展。將開放平時不對外公開的動畫創作者基地，透過展覽、映演、Artist Talk、工作坊等活動，邀請觀眾從不同角度走進動畫創作的世界。

為推動產業培力中心的建置，在文化部統籌規劃下，選址位處C-LAB東北側的舊空軍A棟宿舍，改造為孵化動畫產業量能的創作聚落。基地依動畫產業需求，設置進駐創作空間、動態捕捉攝影棚、會議室與交片室等空間，於2022年正式啟用。

此次邀請民眾藉由3週年特展走進動畫創作者基地，親眼認識台灣原創動畫作品，更可搶先欣賞仍在開發製作中的影片。3大放映單元涵蓋收錄「動畫新秀孵育計畫」與「HPC 台灣動畫大賽」歷屆佳作的「新秀影格」，展現學生與新銳創作者勇於實驗的創作能量；也開放少數觀眾先睹為快的「驚喜影格」，搶先觀看乾坤一擊、得易創意合作尚未公開的動作短片。

「親子特別場」播映奇幻音樂動畫影集《YaYa’s Band 芽芽樂團》。（C-LAB提供）

更規劃適合親子共賞的「親子影格」，放映由繪本改編動畫的《INSIDE 蘊／孕》（連想有限公司）、暖心動畫短片《電風》（勾勾動畫）等；更歡迎父母帶著小朋友參加親子特別場，共同觀賞《Dream Cats夢境喵小隊》及《YaYa's Band 芽芽樂團》，還能一窺動畫製作幕後點滴。

若想聆聽動畫創作者現身說法，歡迎參加Artist Talk，包括橫跨藝術、設計與科技的浮點設計，分享如何在高強度的視覺語言中，創造全新視覺體驗的「關鍵瞬間」。致力動畫與環境議題結合的幻想曲數位內容有限公司，將帶領觀眾看見動畫如何在娛樂之外，成為理解環境議題的重要影格。

物件劇場藝術家「測不準工作室」的曾彥婷與囝仔人劇團羅婉瑜，將動畫基地會議室搖身變為載著不同宇宙的軌道火車，透過光影與物件展現當動畫靈感從大腦啟程，角色、畫面與光影如何在軌道上奔馳。

現場亦規劃「帶走一格」市集，集結超過 20 攤好吃好喝又好逛的市集攤位，更有動畫人帶來精彩的 IP 作品與動畫寶物蒐藏，等著大家前來市集挖寶。 活動網站；部分活動報名連結 。

