走進南投水里秘境 穿漢服逛古窯、漫步車埕町秒飛京都！湖畔日式建築喝午茶超愜意

Photo Credits： misswu1022、limia1231

走進南投水里，一秒回到古早匠人的窯火歲月，下一步卻又瞬間穿越到京都小鎮的靜謐風情。從蛇窯文化園區換上飄逸漢服，在紅磚與窯火間拍出滿滿仙氣；再漫步車埕老街與車埕町，木造建築與山景倒影讓人誤以為身在日本旅途中。午後，挑一家湖畔的日式建築坐下，品茶看光影灑落池面，彷彿連時間都慢了半拍。水里的魅力，就藏在這些被群山擁抱的秘境角落。

【南投水里祕境】

水里蛇窯文化園區

車埕老街車埕町

澄石新天畝舊宿舍

隱藏STEAM

車埕貯木池

車埕火車站

水里蛇窯文化園區漢服體驗仙氣爆棚

Photo Credits：limia1231、havenn_travel、cyho2z4

除了桃園鶯歌，南投的陶器也頗負盛名，可說是中台灣名產之一。近期，水里蛇窯」老窯場紛紛轉型為文化園區，可以體驗手作陶器，其中在園區內土土甜點店的 2 樓提供和服體驗，以水里蛇窯做為場景，拍出一系列日式風情偽出國旅行美照。

地址：南投縣水里鄉回窯路16號

營業時間：08:30-17:30，週三公休

門票$150/人，包含餐飲優惠券20元*2張及陶品優惠券20元*1張

和服體驗$380 / 90分鐘（不含妝髮）

車埕老街車埕町秒飛京都

Photo Credits：im517、gmppa0123

車埕位於南投水里鄉明潭壩頂下方，是集集鐵路支線的最終站，除了享受鐵道旅行的樂趣，古樸清幽也吸引許多旅客前來。在老街嚐嚐鐵道便當木桶飯、老字號現做手工牛舌餅，享受小鎮愜意風情。

營業時間：9:00-17:00

地址：南投縣水里鄉民權巷101-3號

交通：搭台鐵至二水站轉搭台鐵集集線至車埕站或搭乘台灣好行6671車埕線至「車埕」站，下車後步行前往

澄石新天畝舊宿舍改造的日式庭園景觀餐廳

Photo Credits：narissakyu、buu_trainning

以老車埕站長宿舒改造而成特色日式餐廳，提供定食、鍋物、蔬食與下午茶，氣氛閑靜放鬆，以野老林、新天畝雙品牌供應葷素料理，多樣化餐飲選擇滿足不同味蕾需求，受到許多旅客與當地人喜愛。

營業時間：11:00-17:00，週六、日 11:00-18:00

地址：南投縣水里鄉民權巷3號

交通：搭台鐵至二水站轉搭台鐵集集線至車埕站或搭乘台灣好行6671車埕線至「車埕」站，下車後步行前往

車埕貯木池

Photo Credits：ph62160216、misswu1022、vivi38.8866

車埕貯木池是過去用來貯存原木的池子，將原木浸泡於池子內，讓樹脂釋放，延長木頭使用期限。現今規劃環湖步道，可以在池旁休憩、餵魚，觀賞生態景觀，秋冬更有色彩動人的落羽松，接著來到湖畔休憩喝茶，享受湖岸愜意風情。

開放時間：24 小時

地址：南投縣水里鄉民權巷110-2號

交通：搭台鐵至二水站轉搭台鐵集集線至車埕站或搭乘台灣好行6671車埕線至「車埕」站，下車後步行前往

隱藏STEAM湖景日式建築午茶店

Photo Credits：pear_huang_liz、yung_ting、dou__hair、153_mom

近50年的日式建築佇立在車埕貯木池畔，充滿異國風情；透過窗框欣賞湖畔景致，周圍山嵐繚繞，群山若隱若現在雲霧迷濛之間，再品杯茶佐手工點心，享受隱世般閒暇時光。周圍被綠水圍繞，秋見到落羽松映照在湖光水面上，美不可喻。

開放時間：

地址：南投縣水里鄉民權巷101-3號

交通：搭台鐵至二水站轉搭台鐵集集線至車埕站或搭乘台灣好行6671車埕線至「車埕」站，下車後步行前往

車埕火車站

photo Credits：cloyababy、pig0616_candice、double.leo.tw

車埕為集集支線的終點站，有「最後的火車站」之再，在921大地震之後由日月潭國家風景區管理處使用原木重建而成，典雅古意的外觀設計，成為山城裡悠然風景的美麗點綴。

開放時間：24 小時

地址：南投縣水里鄉民權巷2號

交通：搭台鐵至二水站轉搭台鐵集集線至車埕站

*自然景觀可能因氣候、季節緣故有所不同，實際依現場為主

撰文者/ 韓微微