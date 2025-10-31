走進古道、探索台灣的美！徐如林憶與先生「不打不相識的相遇」…談「錐麓古道」奇遇：因緣際會之下完成太魯閣合歡越嶺古道調查報告
中央山脈縱貫台灣南北，這座「護國神山」替台灣擋住多個來勢洶洶的颱風，但也因其海拔高達3000多公尺，形成天然屏障，阻斷東西岸的交通。為此，人們不斷開闢道路，通往台灣的後山東部，多條古道因此開闢。自然文學作家、知名古道探勘學者徐如林今（31日）於電台節目《新聞放鞭炮》分享，她與其先生、南島語族文化研究專家楊南郡因為登山相遇、因為探索古道而惺惺相惜的有趣故事。
談及與楊南郡初識，徐如林表示，當時自己還是大學生，而楊南郡則已經就業。徐如林回憶，最一開始，是中華山岳協會的人約楊南郡一起爬筆架山，恰巧當時也有一位山友約自己爬山，「但我覺得這位山友是帶有其他目的，所以我就想著筆架山人比較多、比較熱鬧，就一起去爬筆架山了」。
徐如林說道，當時自己與山友不熟、楊南郡也不喜歡人多的地方，所以倆人都是走比較快的，在隊伍前方。徐如林指出，筆架山有一段路線比較窄、無法超車，楊南郡當時走在她後方，一直想要超過去，「我就很故意，都不讓他超車，而且他快、我就快；他慢，我就慢，所以楊南郡就很生氣」。
徐如林笑說，「我們是不打不相識」。她分享，當時到了道路比較寬的地方，楊南郡就立刻超車道她前方，一開始還以為她是小男生，沒想到是個女孩子，嚇了楊南郡一跳。
而有關倆人具體是如何聊起來，徐如林說，「當時我先問他，『你是不是楊南郡？』打他高興壞了，以為遇到粉絲，結果其實我是要罵他」。徐如林指出，因為那時候的楊南郡已經是有名的登山家了，所以有寄信到他台南的家，要詢問登山路線，但一直沒收到回信，所以借質問他，為什麼不回覆，「結果楊南郡很委屈，因為他那時候已經搬到台北了，根本沒收到信」。
徐如林表示，因為這樣的小插曲，才讓倆人開始聊天、互動。徐如林回想，後來楊南郡準備登上最後一座百岳時，便找她一起前往，「他那時候就是想著我走路比較快，不會拖累他，而且講話又有趣，還會煮飯」。
同時，徐如林也笑著透露，之所以會那麼年輕就嫁給年紀稍長的楊南郡，「其實我當時根本不知道他這麼老，爬山是會讓人看起來很年輕的」。
而有關開始探索古道的契機，徐如林提到，楊南郡完成百岳成就後，就想著之後要做些什麼，「由於當時還沒開放出國觀光，便想到台灣有很多日治時代所留下的『奇怪的路』，我們可以去走走看」。
徐如林說道，他們決定探索古道後，在初期便前往「錐麓古道」，當時還遭遇虎頭蜂攻擊，楊南郡更一度休克、生死交關。徐如林指出，當時是第一次真的意識到人會「七孔流血」，而且是時候只是想簡單去看看，所以沒有急救包、醫療箱，只能等待他起來。
好在，最後楊南郡有清醒，只是身體還是虛弱，徐如林便與他一起慢慢走下山、完成此趟探險。徐如林打趣笑說，「當時我們才新婚2個月，我還擔心，該不會我就要這樣守寡了」。
徐如林也提到，雖然那次探勘未果，但已經親眼目睹錐麓古道上的風景天下無雙，所以一直都有想要再去一次的想法，又因某次會議機緣，遇到當時首任太魯閣國家公園處長徐國士，聊起國家公園內這段路。
徐如林分享，當時提到這段經歷，徐國士就像中獎依樣興奮的說，「就是你們了，你們就是我要找的人，請幫我們把路線和路況調查出來」。於是徐如林與楊南郡就接受官方委託，開始合歡越嶺道的調查，並完成「太魯閣國家公園合歡越嶺古道調查報告」。
（圖片來源：新聞放鞭炮）
