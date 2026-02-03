走進台北國際書展 原民會聯合原語會、原文會展現原住民族文化新能量

記者鍾和風/高雄報導

為傳承與展現原住民族文化多元樣貌，原住民族委員會首度攜手財團法人原住民族語言研究發展基金會及財團法人原住民族文化事業基金會，共同參加由文化部與財團法人台北書展基金會於臺北世貿一館舉辦的「2026台北國際書展」，並設置「臺灣原住民族館」，完整呈現廿餘年來原住民族政策、歷史、語言及文學等相關出版品與影音成果，讓社會大眾看見原住民族文化在當代的持續累積與創新發展。

原民會副主委杜張梅莊Adralriw Abaliusu於今（3）日出席書展開展活動時表示，原住民族文化的保存與發展一直是原民會長期關注的重要核心工作，而文化並非僅止於靜態的歷史保存，而是一種與時代同行、持續回應社會變遷的「活知識」。本次策展打破機關與出版單位的界線，整合文字出版、語言研究與影音傳播等不同能量，期盼透過跨領域呈現，讓讀者深入理解原住民族在當代社會中的多元實踐與文化創造力。

杜副主委致詞。(圖/原民會提供)

「臺灣原住民族館」於書展期間自2月3日至2月8日展出，現場並規劃舉辦五場重量級座談活動，邀請多位國家級文藝獎得主及權威學者與談，主題涵蓋原住民族文學、藝術、歷史及政策等多元面向，透過深度對話，促進社會大眾對原住民族議題的理解與關注。

現場展區與民眾。(圖/原民會提供)

原民會杜副主委也誠摯邀請民眾於書展期間前往臺北世貿一館C620展區，親身走進「臺灣原住民族館」，感受原住民族文化深厚而豐富的底蘊，並共同參與這場結合文字、影音與思想交流的文化盛會，持續延續與傳承原住民族珍貴的文化資產。