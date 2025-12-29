走進品格微時刻 花蓮三民國中SBIOR學情緒

三民國中教師團隊討論SBIOR

幫助國中學生以正面的態度面對情緒，花蓮縣立三民國中推行「SBIOR學習單」，將每一次因情緒引發的衝突與錯誤，化為「新學習的慶賀」，讓學生可以從日常生活事件中學習、反思並成長。



國中的孩子，在情緒壓力與自己大腦發展影響下，很容易做出「需要寫悔過書」的事。三民國中學輔處主任張依庭說，學校，希望讓這個過程「更有意義」。



因此，在參考企業「SBI架構」之後，三民國中發展出專屬的「SBIOR」。Situation（情況）、Behavior（行為）、 Impact（影響）、Options（選擇）、Recovery（修復）。校長林國源說，透過具體步驟，引導學生回顧經驗、思考行為影響，並探索更成熟的應對方式。



不只引導學生表達並覺察情緒，三民國中希望讓學生看見情緒所帶來的影響，更進而思考自己在情緒趨使外的不同選擇，成為更成熟的人。