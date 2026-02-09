走進唐詩情境！中原大學打造沉浸式智慧教學場域 助外籍生秒懂意境

面對AI浪潮，中原大學人文與教育學院以美感教育為起點，近日建置完成「MetaDisplay教室」，把沉浸式投影與人機互動導入課程，打造虛實融合、跨域共作的智慧學習場域，讓人文與科技彼此「融滲」。以應華系大四畢業專題為例，學生將唐詩《春望》轉化為沉浸式影像情境，協助外籍學習者掌握詩中意象與情感，讓AI回到以人為本的學習設計，展現人文素養結合數位科技的教學新樣貌。

學生將唐詩《春望》轉化為沉浸式影像情境，協助外籍學習者掌握詩中意象與情感。圖：中原大學提供

中原大學人文與教育學院院長彭妮絲指出，傳統的科技教育往往強調「賦能」，將AI視為增加效率的外掛工具，但教育設計更需要回到「以人為重」。她指出，所謂「融滲」強調人文與科技的雙向互滲，科技支援人文的理解、表達與創作，人文也反過來為科技提供價值、倫理與設計上的指引，重點不在效率加速，而在提升整體教學及學習品質。

廣告 廣告

位於中原大學教學大樓三樓的MetaDisplay前瞻顯示科技教室，以「教育導向的MetaDisplay平台」為核心，結合AI、全息投影與多模態協作等前瞻技術，打造可跨課程、跨領域運用的沉浸式智慧教學場域；並以STEAM教育為主軸，兼顧人文學生的科技素養、理工學生的創意思考及跨域整合，是中原大學推動創新教學與人才培育的重要基地。

在課程與教學應用上，教室整合沉浸式環境、全息顯示及行動載具，透過多視角同步展示、互動操作與情境佈署、3D模型與資料視覺化、即時回饋等機制，完整紀錄學習歷程及作品演進，讓學生能「走進情境」觀察、操作與探究。MetaDisplay的應用也延伸至情感教育，例如校內跨域合作探究「音樂如何影響情緒」，結合特教、資工、音樂等領域，把研究轉化為課程，並以沉浸式體驗促進情緒覺察與調節，回應當代教育對心理健康及情感表達的重視。

彭妮絲進一步說明，應華系學生運用MetaDisplay場域與全息投影等前瞻顯示科技，開發3D立體投影教學內容，使外籍學習者得以透過沉浸式情境，更有效掌握語言意涵與隱性知識。學生在製作相關影片及課程素材時，需整合多項技能，除培養3D建模與動畫軟體運用、影像剪輯與後期製作等能力，也練習將文本轉寫為AI指令，生成影像與360度全景影片。在反覆修正與討論中培養判斷力與辨識力，例如檢視AI產出的朝代髮型、服飾與文化細節是否符合史實，更加凸顯「人文專業」在AI時代不可取代的價值。

此外，中原大學規劃將MetaDisplay教室從單一空間擴展為更系統化的課程與人才培育方案，並朝能力導向設計跨域學習，連結在地推動數位人文走讀、地方影像與資料建置，現已推出「6分鐘認識半導體」、向陽詩歌「講給暗眠聽」、「前瞻演繹•琴聲環繞」、「唐詩跨時空交會」等數位課程，內容橫跨人文與科技，展現豐富多元的學習資源。

中原大學長期以全人教育為核心，強調專業之外更重視價值、倫理與關懷。面對生成式AI帶來的劇烈變化與學習焦慮，人文與教育學院已於2025年發布「以人為本的AI教育行動指引」AI素養白皮書，作為推動教學、研究與行政的「人文AI素養」框架。

中原大學強調，人文AI指引及場域建置的推動，最終目標是打造一個能讓人與科技共同成長的「智慧場域」，「讓人文在此學會技術、讓科技在此學會溫度。」不只是讓學生「帶著更多工具」離開校門，更是讓學生帶著清楚的價值觀與自我定位面對不確定的未來。透過這種融滲式的教育模式，中原大學正重新定義AI時代下，兼具功能、倫理與情感的新型態學習模式，期望培養學生判斷力、創造力及跨域溝通力，回應AI時代的人才需求。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

台灣夜市躍上國際！龍華科大遊戲《COGITO》奪德國紅點設計大獎

龍華科大原創遊戲《COGITO》展現台灣文化 勇奪德國紅點設計大獎