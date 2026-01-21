走進嘉義老字號「明津飲食店」 把消失中的酒家菜端回年夜飯

從布袋雞、鱸魚卷到魷魚螺肉蒜，「明津飲食店」的招牌菜不只講究手路與火候，更傳承與延續嘉義酒家菜的飲食記憶。

走進嘉義東市場一角，創立於1932年、曾是當地最高建築之一的「明津飲食店」依舊顯眼。現在負責掌廚的第四代蘇榮盛回憶，家族蓋起這棟樓時，周邊甚至還能看到甘蔗田，明津就這樣一路看著嘉義，從農業社會慢慢走進城市輪廓成形的年代。

明津的地位與份量，也體現在蘇家在嘉義飲食史上的角色。蘇榮盛的曾祖父最早從市場裡的八寶冰與兔肉飯做起。到了第二代，為了讓料理更高檔，將兔肉改為雞肉，意外端出嘉義第一碗雞肉飯。後來又因雞隻供應不及，參考噴水雞肉飯的作法，轉而使用取肉率更高的火雞肉，才逐漸形塑出今日人們熟知的嘉義雞肉飯樣貌。

廣告 廣告

位於東市場、走過90年歲月的「明津飲食店」，見證嘉義從農業社會走向城市的發展過程。

明津每天販賣的外帶辦桌菜，是許多老嘉義人為餐桌加菜的日常美味。

明津現在以提供各種湯品、招牌菜的外帶為主，無法提供內用。

若說雞肉飯是明津的起點，一盤盤費工的手路菜，則讓明津變成老饕行家摯愛的老字號。招牌「布袋雞」必須在3分鐘內完成剝骨且外皮不破，雞身內塞入豬肚、干貝、香菇等八寶料燉煮，不同於傳統勾芡羹湯，當刀子劃開雞身瞬間，濃醇鮮美的雞湯與豐富餡料從雞肚內傾瀉而出，像是一場餐桌上的魔術秀。

展現刀工的「布袋雞」喝得到雞湯與豬肚、冬筍、栗子等八寶料融合的清甜滋味。（1,750元／份）

無刺料理「鱸魚卷」（前，500元／份、10個），包入切細的荸薺、香菇、蝦皮、鹹肉等製作的魚漿，滋味細膩而複雜；皮Q肉嫩的「油雞」（後，秤重計價，約400元／半隻）也是展現基本功的老菜。

在這裡還吃得到早期專為士紳們開發的「鱸魚卷」，師傅為了讓客人優雅進食，不用挑刺，將鱸魚完整片下並包捲餡料。過去這道菜以油炸居多、底層鋪蛋，如今調整為清蒸，改鋪雞蛋豆腐，少了油膩卻更顯細緻。蘇榮盛認為，「傳統不是不能改，而是要知道為什麼改，怎麼改，才不會走味。」

「魷魚螺肉蒜」選用熟成乾魷魚，搭配排骨酥與冬筍熬煮，湯頭喝得到時間堆疊出的深厚底蘊。（500元／小份）

若說哪道菜最考驗時間與耐性，嘉義酒家菜中常見的「魷魚螺肉蒜」一定名列前茅。蘇榮盛感嘆，很多人以為這道菜的主味只有螺肉，但其他食材的味道同樣非常重要。這道菜之所以被稱為酒家菜，因最初是客人拿來醒酒用的，湯品必須呈現足夠濃郁的風味，才能達到醒酒效果。明津使用熟成2到3年的乾魷魚，發泡時堅持以鹽水慢慢泡開，加上排骨酥及冬筍等材料，煮出來的湯頭不只鹹香，更有厚實韻味。

考驗火候與下鍋順序的「干貝炒」，吃得到鑊氣，而且盤底不留油，搭配生菜更爽口。（800元／2份）

包含香菇、肉絲、魷魚腳等滿滿好料的「紅燒魚翅羹」，也是明津的招牌菜之一。（880元／大份）

「干貝炒」「油雞」則展現蘇榮盛對味道的科學與直覺並行的執著。干貝炒看似簡單，卻講究每種材料的下鍋順序，要炒出香氣而非油膩；油雞選用仿土雞的母雞，只煮到八、九分熟，皮滑肉嫩。

為了體貼老婆不喜歡挑刺，蘇榮盛創作的「秋刀魚捲」也十分受到客人的喜愛。（50元／捲）

私下是葡萄酒與咖啡愛好者的老闆蘇榮盛（右）認為，傳統手路菜的競爭力不僅在於技巧，更需要對食材特性有深入理解。

吃完這一桌老菜，心裡難免有些惆悵，這些需要時間、耐心與手感的味道，恐怕只會越來越難吃到。趁著春節前，若你也惦記這些傳統辦桌菜，不妨來趟嘉義，把這些好味道留在記憶裡。

明津飲食店

地址：嘉義市東區中正路172-1號

電話：05-222-2688

營業時間：08：00～12：30，週一、二公休。

刷卡：不可。不收服務費。

備註：春節前營業至除夕中午12：00，初九恢復營業，建議當日09：30再來購買。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

慢遊嘉義更上癮4／退役夫妻把75年三合院打造成最溫暖民宿！紅白機、彈珠台太好玩 各國旅人住下就不想出門

慢遊嘉義更上癮3／從菜脯蛋到梅子燒雞都像阿嬤煮的 「弄來小餐桌」用一桌台式定食留住家的溫暖記憶

慢遊嘉義更上癮2／「山侘」在煙燻茶香與老宅靈魂中 找回對味道的極致與對生命的溫柔