走進國際還是二次西進？ 楊瓊瓔：我們希望的是左右逢源

藍營台中市長參選人遲遲未定，有意爭取黨內提名的藍委楊瓊瓔今天（4日）表示，黨中央一定有足夠的智慧，最合適的時間及節奏，將這段不確定的情況告一段落。針對賴清德總統喊話，走進國際還是二次西進對台灣經濟較有利？楊說，台灣不希望選邊站，大家盼望的是左右逢源，直言國際上交朋友跟區域性穩定，才是人民喜歡看到的成熟態度。

楊瓊瓔一早赴梧棲區第一市場向市民請託，會前被問及提名最新進度，楊瓊瓔說，相信黨中央一定有足夠的智慧跟公平的制度，能夠在最合適的時間及節奏，將這段不確定的告一段落，不過回歸黨的制度，強調自己尊重制度，也願意接受制度的檢驗。

至於提名協議，您日前曾說一定會簽，送件程序進度如何？楊瓊瓔並未正面回應，僅稱「我一定會簽啊，謝謝」。

對於正值國共論壇期間，賴清德昨拋問，是政府推動攜手美國等友盟走進國際，還是國民黨推動的二次西進對台灣經濟發展較有利，楊瓊瓔表示，這個（問題）整個在於繁榮與和平，「我們也不希望選邊站，導致的衝突，我們希望的是能夠左右逢源，在國際上能結交更多盟友及好友」，她想在整個國際上交朋友跟在整個區域性穩定，這才是台灣多數市民和國人，喜歡看到的成熟態度。

