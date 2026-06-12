走進地方照見自己 凱基金控、開發資本讓員工看見專業新價值

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這幾年企業投入地方創生，已不再只是捐款或辦活動，凱基金控與開發資本近年從獎勵金、業師媒合到員工志工，陪伴地方團隊面對品牌、通路、財務與市場化等難題，這些行動原本是想協助地方團隊多走一哩路，沒想到，最後也讓企業員工重新看見自己的專業價值。

夏日的周間晚上，天禾日在台北一家私廚舉辦一場全羊宴，只見主廚忙著備料，一旁剛分切好的羊肉成了餐桌主角，創辦人施友超向座上賓介紹不同部位的吃法；席間坐著的，不只有關心國產羊肉的食客，還有凱基金控、開發資本主管，他們邊聽邊看，看這個從彰化芳苑走出來的地方品牌，如何透過分切、料理與說明，讓原本只被想到羊肉爐的國產羊肉，有了更多被認識的方式。

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這場餐會，可說是凱基金控與開發資本投入地方創生的縮影，餐桌上有國產羊肉、彰化物產，也有金融業、投資機構與通路業者帶來的財務、品牌、通路與企業合作經驗。開發資本副總王素雲觀察：「許多地方團隊並不是沒有好產品，真正困難的是產品做出來後，如何讓消費者理解價值、願意購買，進一步找到合適的通路與合作夥伴。」

不只給錢 開發資本陪團隊往前走

這幾年開發資本投入地方創生，雖然放在集團永續行動的脈絡下推進，但真正走進地方團隊後，他們更常碰到的是經營現場的問題。地方團隊要往前走，不只需要資金，也需要有人協助檢視商業模式、媒合通路與企業資源，這些工作，正好是開發資本長期累積的能力。

王素雲受說，地方團隊做生意需要資金，也需要關係網絡，「我們的概念是陪你多走一點路。」因此，開發資本不只提供獎勵金，也會從團隊需求出發，媒合業師、通路與企業資源。

她說，地方創生常說「培力」，但真正的培力不是企業自己決定要給什麼，而是先問團隊需要什麼。「有人需要行銷，有人需要實際通路，有人需要重新檢視產品定位，開發資本能做的，就是把過去累積的投資戶、企業網絡與市場經驗，讓地方團隊有機會用得上。」

為協助國產羊肉品牌天禾日做產品推廣，開發資本找來新光三越擔任業師陪跑。（圖／天禾日提供）

找對業師 讓地方產品靠近市場

為了協助地方創生團隊補上不同階段的能力，開發資本開始把熟悉的企業資源帶進來，找來新光三越、KKDay、綠藤生機等業師，依照團隊需求提供協助。「這些合作不是單純增加企業名單，而是因為地方團隊要往市場走，常常會卡在不同環節。」

王素雲說，有些地方品牌要商品化，需要懂通路與消費市場的人協助檢視；有些體驗型團隊，行程內容不差，卻需要平台業者重新看流程與文案；也有香氛品牌要走向市場，需要有人陪它思考定價、調香與產品定位。「但對地方創生團隊而言，這些業師平常不一定容易接觸得到，若沒有企業之間既有的連結，地方團隊很難直接請到對方花時間給建議。」

以天禾日為例，新光三越業師從通路與消費者角度提醒，國產羊肉要被更多人接受，不能只說明「怎麼養羊」，也要讓消費者知道羊肉怎麼煮、是否方便、為什麼夏天也能吃。這些提醒，對長期從生產端出發的地方品牌來說，是一次重要的視角轉換。

員工走進地方 志工不只做勞務

如果說開發資本提供的是企業關係與市場資源，凱基金控則把地方創生往企業內部推進。

凱基金控營運暨永續發展處協理林倩如表示，凱基金控推動「地方創生行動家+」志工專案2年多來，不是讓員工到地方做一次性的志工服務，而是透過專業志工與地方團隊共創的方式，把企業內部不同部門的專業帶進地方，「地方團隊需要財務、法務、採購、公關或人資協助時，我們就依照需求媒合員工參與，讓地方創生團隊在資源、專業建議與實戰經驗上，都能獲得更具體的支持。」

這也讓志工不再只是勞務服務。林倩如觀察，員工走進地方後，能用自己平常在金融業累積的經驗，協助地方團隊盤點成本、理解企業採購邏輯、思考品牌溝通方式；對地方團隊來說，這些都是未來若要和企業合作、走向市場前，必須先補上的能力。

原本想幫地方 最後也看見自己

地方創生有意思的地方，不只是企業把資源帶進地方，也在於走進地方的過程中，企業員工看見了自己原本沒有察覺的價值。

林倩如坦言，計畫剛開始推動時，他們多少也會覺得，這是在協助地方團隊解決問題；但幾年下來，陪伴不同團隊的過程，反而讓她有了另一層體會，「後來才發現，受益最大的其實是我們自己。」

她觀察，有員工參與三個月陪伴後，發現過去在公司累積的採購、永續報告書、企業合作經驗，竟然能用在地方團隊身上，也因此重新看見自己的專業價值；另一個故事則發生在一位財務主管身上，「這位主管平常在公司很嚴格，部門氣氛常因他的在場而緊繃，但參與志工後，面對一群年輕志工與地方團隊，他必須換一種方式溝通、協作，反而學會用更柔軟的方式帶領團隊。」

凱基金控則把地方創生往企業內部推進，讓員工走進地方的同時，也重新看見自己的專業價值。（圖／凱基金控提供）

從單向支持 走向彼此學習

這些變化，未必能立刻反映在財務數字上，卻讓凱基金控與開發資本更清楚看見，企業投入地方創生，不只是把資源送出去。

林倩如觀察：「我們的志工進入地方團隊後，提供的不只是單次建議，而是把員工平常在金融業、企業組織裡累積的經驗，轉化成地方團隊用得上的協助。」許多地方團隊把產品做出來後，接下來還要面對定價、包裝、通路、消費者溝通，以及財務與組織管理等問題，這些看似細瑣，卻往往是品牌能不能走得更遠的關鍵，而員工在陪伴過程中，不只協助地方團隊補上能力缺口，也重新看見自己專業可以發揮作用的地方。

也正因如此，這場陪伴不再只是企業單向支持地方團隊，林倩如所說的「受益最大的其實是我們自己」，正是這場陪伴最意外的收穫。

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