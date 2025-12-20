走進城市巷弄共享創意生活「2025創意台中」滿意度逾九成

「2025創意台中」策展主題「摺疊市」，讓展示融入展架，與民眾自然的相遇。 （記者楊文琳翻攝）

記者楊文琳/台中報導

「2025創意台中」於21日圓滿落幕！今年以策展主題「摺疊市」串聯主展場與六大衛星展區，活動歷時16天，民眾熱情參與，整體滿意度超過九成。展覽以黎明新村為核心場域，透過設計策展手法，引導民眾走入社區日常，從生活出發，重新認識城市中的共享關係與相遇經驗。

「2025創意台中」活動期間每週末都有市集活動。 （記者楊文琳翻攝）

文化局表示，這次「創意台中」活動不僅把展覽搬進城市街區，更拉近創作者與市民間的距離，從書店、咖啡館、茶藝生活到設計、建築、工藝等多元主題領域，都能感受到創意融入城市日常節奏的新意。策展人用「共居、共感、共享」精神，透過李科永紀念圖書分館主展場與衛星展區黎光公園及黎明公園的跨點串聯，融合市民、遊客、創作者與在地店家力量，深化居民對公共空間的認同感與城市美學的感受力。

文化局進一步說明，「創意台中」今年串聯1個主展場、6個衛星展區、5場推廣教育活動與6場文創市集，推出100個在台中走跳的理由及10組「摺疊市居民」影像訪談，並與20間黎明新村特色店家合作，活動期間，民眾在主衛星展場之外的街角、光影與巷弄裡，尋找與城市連結的方式，這樣的質化體驗反映出「創意台中」已逐漸從單一展覽活動走向一種城市公共文化的日常樣態。期待「創意台中」活動未來能持續讓臺中成為一座每個人都能在日常生活中遇見創意的城市。策展人許哲瑜表示，「創意台中」活動期間，從不同世代、背景的參與者收集到大量真實心聲：「這不只是看展，更像走進一座城市的故事裡，每一個角落都有驚喜。」﹔「帶著孩子一起來，不同的展區讓我們在散步中發現臺中的生活美學。」﹔「這樣的活動讓我們看見城市不只是城市，而是可以一起共鳴的生活場域。」

「2025創意台中」畫日常，摺疊的視角在此相遇。 （記者楊文琳翻攝）

黎明新村黎民里廖福田里長也指出，黎明新村歷經多年發展與變化，明年即將邁向50周年，能在此舉辦創意台中，讓更多市民實際走入社區、理解社區的生活樣貌，別具意義。干城194有機書店吳義舜說，展覽期間推出的集章活動深受民眾歡迎，三周的走讀活動，吸引大小朋友，愜意的走在巷弄間，認識黎明溝生態，喝著街區茶行溫潤的茶飲，串訪華麗百歲堂即將開幕的新店面，品嘗美秀阿姨的豆皮點心，吃著跩姨的蔥油餅，畫下街區觀察，寫下給自己的未來明信片，和熟悉及陌生的朋友相遇，在摺疊市的天空，共享一個展覽，共感同一片藍天，共創屬於彼此的美好記憶。