走進墾丁、雙流、藤枝 擁抱 2026 第一道芬多精

林保署屏東分署邀請民眾走進墾丁、雙流、藤枝，擁抱 2026 第一道芬多精。（林保署屏東分署提供）

記者毛莉／屏東報導

迎接 2026 年的到來，林業及自然保育署屏東分署邀請民眾遠離都市塵囂，走進墾丁、雙流、藤枝國家森林遊樂區及林後四林平地森林園區，透過多元的森林生態與壯麗景致，在自然的懷抱中療癒身心，為新的一年注入滿滿能量。

墾丁國家森林遊樂區將於 114 年 12 月 31 日推出「我的墾森植感手札－墾森植物特展」。本次展覽將帶領遊客穿梭時空，深入了解日治時期引進栽植的熱帶植物園歷史脈絡。園區動線平緩舒適，適合全家共遊；除了垂榕谷、一線天、仙洞等獨特地質景觀，登上觀海樓更可享受 360 度山海視野，將太平洋、巴士海峽及台灣海峽的壯闊風光盡收眼底。

廣告 廣告

林保署屏東分署表示，位於南迴公路旁的雙流國家森林遊樂區，以清徹溪流與茂密林相著稱。漫步於瀑布步道，不僅能享受蟲鳴鳥語的陪伴，更能抵達雙流瀑布感受負離子洗禮。適逢木芙蓉盛開時節，為翠綠森林增添一抹嫣紅，是追求身心平靜、洗滌壓力者的理想場域。

林後四林平地森林園區在秋冬之際，無患子林鋪成金黃落葉地毯，展現南臺灣難得的季節更迭美感。除了體驗竹構裝置藝術與生態池景觀，園區更特別規劃新年數鳥活動，於晨間帶領進行「新年數鳥」，觀察從樹冠到水畔的豐富鳥類生態。

屏東分署指出，高屏地區的自然步道也是元旦登高的好去處。無論是平易近人的雙溪樹木園、六義山、石門山步道，還是具挑戰性的尾寮山、里龍山、浸水營古道，甚至是台灣五嶽之一的北大武山國家步道，都歡迎民眾備齊裝備，在新年之始挑戰自我，用健康的腳力開啟 2026 年。