走進大廟找「心安大吉」 桃園心理健康宣導融入傳統祈福

桃園衛生局聯手景福宮 趣味關卡帶您從心出發迎新春。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】為迎接農曆新春，桃園市衛生局於今年2月7日與香火鼎盛的桃園景福宮合作舉辦「心安大吉」心理健康宣導活動，結合傳統廟宇祈福文化，邀請民眾在歲末年終的忙碌中，除了祈求平安，更要適時關照內心，與心理壓力說再見。

活動現場設計多項趣味互動關卡，讓心理健康服務更走入社區、貼近生活。「春節大智慧」九宮格圖文翻牌遊戲，引導民眾練習用友善、不具壓迫感的方式表達關心，避免無意間增加彼此負擔；「迎向新年，從心開始」心理測驗則由專業心理師運用牌卡，協助參與者覺察近期在人際關係、自我狀態或生涯規劃上的感受，並給予專屬祝福小語與對應色卡。

民眾持色卡前往「馬上有籤」心理抽籤區，根據測驗結果抽取專屬籤詩，領取溫暖的平安書籤及宣導品，透過文字的溫度幫助找回內心從容。此外，活動還設有「馬年留字・桃園寄心」關懷明信片區，邀請民眾寫下對未來自己或親友的新年祝福，衛生局將於農曆年前寄出，讓這份手寫的溫暖精準送達。

衛生局強調，社區心理衛生中心一直是民眾心理健康的堅強後盾，此次活動希望將心理關懷融入祈福習俗，讓更多人正視內心需求。衛生局也呼籲民眾追蹤社區心理衛生中心官方網站，隨時掌握最新活動資訊與實用心理健康知識，從日常生活中共同守護你我的身心安康，迎向心安大吉的新一年。(圖/衛生局提供)