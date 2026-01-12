走進大濛場景 岸內影視基地開放導覽

電影《大濛》票房開紅盤，文化局將於一月底推出走進拍片現場活動，讓觀眾一窺電影拍攝奧妙。（文化局提供）

記者林雪娟∕台南報導

岸內影視基地開放以來，已成為國內戲劇、電影拍攝重要場景，國片逐漸看好的《大濛》就在岸內取景，配合該片票房長紅、話題不斷，文化局將於三十一日、二月一日開放《大濛》拍片現場；希望活化該場域，文化局計畫將基地委外營運，近期公告，希望能在一一八年順利開園，除成為劇組拍片基地，更具有觀光效益。

《大濛》票房破億邁入倒數，趁電影大賣，文化局也推出「走進《大濛》拍片現場」活動，屆時將以深度導覽方式進行，邀請該片金馬獎美術場景設計尤麗雯至現場和民眾互動，分享片中場景，從發想、搭建到拍攝、取景等，讓民眾理解，工作場景並非單純「重現畫面」。

文化局說，觀眾在銀幕上看到的完整街景、深遠空間與細膩氛圍，實際上可能僅是片場中局部搭建結構，透過精準取景、鏡頭角度、景深控制與畫面構圖，結合燈光、調度與後期剪接，形塑出超越實體空間限制的視覺效果，也是電影中最具「魔術性」關鍵環節。

岸內影視基地獲文化部、國發會陸續補助數億元，打造攝影棚、紅磚與木造街屋等不同片場類型，包括《斯卡羅》、《大濛》等大片前來拍攝，也打響基地名號，加上文化局不斷推廣，一月就有五個劇組接洽拍片，甚至含有國外劇組。而文化局也建置道具倉庫，收納所有時代劇所需道具，希望「物盡其用」，並進行演員培訓，讓劇組需要臨演或一般角色時，可以就近物色。

基地名號打響，文化局也將委外管理，朝全區全數委外方式，目前已有營運團隊接洽，文化局希望結合民間量能，除厚植基地影視實力，也搭配劇組食宿、民眾觀光等需求，欲參觀片場，洽https://reurl.cc/zKLx2N 。