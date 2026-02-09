走進奇幻燈怪宇宙！ 紙風車全新客家親子劇《燈怪》屏東連演三天

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 由客家委員會與紙風車劇團攜手打造的全新客家親子大戲《燈怪》，將於2月26日至28日連續三天，在屏東市和生市地重劃區盛大演出，作為2026年開春首檔大型客家劇場演出，邀請鄉親闔家走進奇幻的「燈怪宇宙」，感受前所未有的親子劇場魅力。

屏東縣政府今（9）日舉辦演出記者會，由縣長周春米與客家委員會主委古秀妃共同出席。周春米表示，《燈怪》是客委會與紙風車劇團合作多年來規模最大的作品，今年首場演出選在屏東，別具意義。縣府為迎接這場開春大戲，跨局處整合資源，並考量演出需動用五千多個機械零件，最終選定具備硬鋪面條件的和生市地重劃區，同時規畫完善停車空間與周邊市集，讓大小朋友安心、輕鬆看戲。

▲客家大戲《燈怪》(9)日由縣長周春米與客家委員會主委古秀妃，於屏縣府共同舉辦演出記者會。（圖／記者范家豪）

周春米也指出，縣府長期推動藝術教育向下扎根，每年邀請學童走進劇場體驗表演藝術，紙風車作品深受孩子喜愛，先前《雨馬》在屏東演出即獲熱烈回響，相信《燈怪》同樣精彩可期。

客家委員會主委古秀妃表示，與紙風車劇團合作16年，《燈怪》在音樂、舞台與人員規模上皆為歷年之最，感謝屏東縣府大力協助，讓作品順利落地演出。她也期待透過親子劇場，讓更多家庭親近客家語言與文化。

▲《燈怪》，將於2月26日至28日連續三天，在屏東市和生市地重劃區盛大演出。（圖／記者范家豪）

《燈怪》以海洋與陸地共生為故事背景，融合人偶劇、原創音樂與3D動畫，其中最吸睛的三層樓高「燈燈國王」，高達8公尺、長11公尺，可行走、眨眼並與觀眾互動，打破傳統舞台界線。演出採華語與客語交錯呈現，並搭配字幕與互動橋段，讓全場觀眾一同沉浸在燈海與歡笑之中。