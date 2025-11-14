走進宜蘭的生活精神！「敬好生活節」50組品牌、25場手作，凝聚在地品牌力
「JINHO 宜蘭敬好生活」自 2019 年啟動，以「品牌力、設計力、行銷力」為核心，致力扶植宜蘭在地文創品牌、職人與青創業者。七年來從品牌建立到跨域合作，「敬好」逐漸成為連結土地、生活與文化的重要平台，透過策展、市集、選物等形式，持續打造宜蘭獨特的生活風景與美學文化。
今年的「敬好品牌展」以蘭陽溪為策展主題，象徵宜蘭的生命之河，也象徵七年來品牌流動、匯聚與成長的歷程。展覽集結 28 組品牌故事，透過三大展區呈現在地創意能量，「從地方開始的敬好」、「群像風景」與「敬好生活選品系譜」展區，呈現從器物、飲食到工藝設計的多元創意樣貌。
展覽之外，週末登場的主題講座「未來想像：從展演到文化永續」更是亮點之一。講座邀請兩位重量級嘉賓，全聯善美的文化藝術基金會執行長羅欣怡，以及双融藝股份有限公司總經理林秀芬，從文化展演、科技應用到園區經營，深入探討如何結合沉浸式體驗、文化創新，讓地方文化在商業性與永續性之間找到平衡，並持續發光。
潮玩品牌 Nervape「猿澡堂」登陸松菸 結合藝術、露營與數位身份打造沉浸式展覽
同步舉辦的「敬好市集」延續一貫的在地精神，全場集結 50 組品牌，從飲食、工藝、手作到生活選品，多樣性十足。現場安排 25 場手作體驗、24 場音樂、火舞、魔術與 DJ 表演，打造出兼具活力與溫度的節慶氛圍。觀眾不只能購物、品味地方風土，更能參與創作、在即興與互動裡感受宜蘭文化的生命力。
「2025 敬好生活節」努力讓文化不只停留在展覽或策展語言裡，而是真實走進人們的日常。從品牌、選物到市集與展演，串起宜蘭的生活節奏，也邀請更多人重新靠近「好好生活」的想像。
2025敬好生活節 活動資訊
時間：2025年11月8日至11月16日
地點：宜蘭中興文創園區 有料倉庫
