走進客庄尋年味 美濃打造親子同樂客家新春文化盛會
記者鍾和風/高雄報導
過年不只在家團圓，也能帶著孩子走進客庄，在玩樂中認識文化、迎接好運。為帶領民眾體驗濃厚客庄年節文化氛圍，高雄市政府客家事務委員會將於115年2月14日（星期六）下午，在美濃文創中心廣場舉辦「2026跈等伯公尋年味」活動。活動以傳統客庄年節文化為核心，結合手作體驗、互動遊戲與在地小市集，邀請民眾攜家帶眷走進美濃，在熱鬧歡喜的年節氛圍中，透過跟隨伯公尋找年味的文化體驗，認識客庄文化、感受伯公信仰的祝福，一起迎接嶄新的一年。
客家人過年，從農曆十二月二十五日「入年假」便揭開序幕。美濃永安庄每年搭建「福廠」，恭請庄內伯公安座過年，祈求新的一年平安順遂、好運臨門。「瀰濃永安庄伯公福廠入年駕祭典」更已登錄為高雄市無形文化資產，承載百年信仰與地方記憶。本次活動即以此文化脈絡為主軸，透過多元互動體驗，讓民眾在輕鬆參與中認識伯公信仰在客庄生活中的重要角色。
活動當天規劃多項適合親子同樂的體驗內容，包括摺門前紙、版畫拓印春聯、剪紙等年節傳統工藝；民眾只要用客語說一句吉祥話，即可獲得喜氣春聯。現場另設有「客家文化探索」闖關活動，透過八音體驗、繪本導讀、福廠與入年假文化介紹，讓孩子在遊戲中自然認識客庄傳統文化。
與會貴賓及民眾齊聚美濃文創中心廣場合影留念，共同為「2026跈等伯公尋年味」活動揭開序幕。(圖/客委會提供)
此外，活動特別規劃「搞尞添好運」遊戲，將客庄年節傳統博弈巧妙結合伯公信仰，設計「伯公開運轉轉樂」與「伯公賜福站」等互動關卡，邀請民眾向伯公祈福、轉好運，象徵新的一年幸福好運「馬上來」。現場完成闖關與互動體驗，即有機會獲得「開運伯公祝福禮」，數量有限、送完為止，讓民眾在歡樂遊戲中，把伯公的祝福與新年的好運一起帶回家。
高雄市政府客家事務委員會表示，「跈等伯公尋年味」希望打造一場適合親子參與、也適合外地遊客造訪的年節文化活動，讓民眾在走春旅遊的同時，深入認識美濃客庄文化，留下屬於全家人的新年回憶。歡迎民眾於2月14日共下到美濃，跈等伯公迎新春、轉好運、過好年。
