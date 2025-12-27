走進家庭就是世界 新北接待澳洲師生生活式國際交流

（記者陳志仁／新北報導）國際交流從生活出發！新北市教育局昨（26）日舉辦「從家出發－外籍生接待家庭文化成果分享會」，18組接待家庭分享與澳洲師生互動的溫馨點滴；從初期仰賴翻譯軟體溝通，到一起運動、旅遊、走進日常生活，新北家庭以最真實的在地體驗，展現臺灣的人情味與文化魅力。

圖／瑞芳國中在校長許憶雯（右4）帶領寄宿家庭及姊妹校學生遊鐵道火車之旅。（新北市政府教育局提供）

教育局長張明文指出，11月底新北市逾百位學生與家庭成員，接待來自澳洲瑪格莉特河高中（Margaret River Senior High School）的師生；欽賢國中八年級學生陳可芸回憶，首次接待澳洲學伴Sophia時既期待又緊張，隨時準備使用手機翻譯輔助溝通，雙方很快拉近距離，讓她體會到「敢開口，比文法正確更重要」。

新林國小六年級學生吳昀姍則分享，儘管英文單字不多，仍靠著比手畫腳與真誠交流，與學伴Sienna徹夜談心；全家人更一同參加原住民路跑，在汗水與笑聲中累積跨國情誼，兩人聊到手機沒電，才依依不捨道晚安，留下難忘回憶。

除家庭生活體驗外，接待家庭也帶領澳洲師生走訪新北山海景點；瑞芳國中學生廖宇安化身小嚮導，與澳洲學伴Emily一同上體育課、搭火車前往三貂嶺秘境，過程中多次鼓起勇氣開口說英文，逐漸建立自信，這趟結合鐵道、人文與美食的體驗，讓Emily印象深刻，甚至期待未來再度來臺交流。

澳洲瑪格莉特河高中校長Andrew Host指出，學生首次來臺即深入家庭生活，對所有人而言都是難忘且珍貴的學習經驗；教育局新住民國際文教科長林玉婷說，將持續推動「浸潤式國際校園」，透過接待家庭模式，培養學生語言實用力與跨文化理解，為新北搭起通往國際的友誼橋梁。

