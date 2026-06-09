走進山林感受慢生活 新北野山林第二波暑期登場
記者蔡琇惠／新北報導
盛夏時節，正是走入山林、感受綠意與慢生活的最佳時機。新北市觀光旅遊局今（9）日宣布「新北野山林系列活動」第二波將於7月至8月登場，持續攜手雄獅旅遊通路平台推廣新北山林遊程，推出5條結合自然景觀、地方文化與生活體驗的特色步道遊程，邀請民眾走出城市，在夏日山林間感受不一樣的新北風景。
新北市觀旅局指出，第二波活動將自7月起陸續展開。推出土城「天上山系步道」路線，從桐花公園出發，沿著山徑步行至承天禪寺，感受城市近郊山林的靜謐氛圍，後續再串聯深坑老街及豆腐DIY體驗，讓山林健行延伸為融合地方飲食文化的生活旅程。新店「獅頭山步道」則結合城市近郊山林與農村體驗，民眾可沿步道健行，並前往文山農場享用特色餐點及體驗泡茶，在山林與茶香之間，感受悠然慢步調的近山生活。中和「烘爐地登山步道」則以地方信仰文化與茶產業體驗為主軸，除步行烘爐地山徑、參訪南山福德宮外，也將串聯三峽老街與大埔茶廠，安排導覽、採茶、品茗及茶包DIY等內容，帶領民眾深入認識新北山林與茶文化之間的深厚連結。
觀旅局提到，8月則推出金山「大路崁步道」及坪林「水柳腳步道」兩條特色路線。金山路線自大路崁步道出發，串聯土地公廟與金山老街，感受北海岸山林與聚落交織而成的地方風景；坪林路線則結合觀音台、坪林老街及茶葉博物館，帶領民眾認識山林與茶鄉文化的深厚脈絡。
新北市觀光旅遊局長楊宗珉表示，「新北野山林系列活動」以「不需遠行，就能親近山林」為核心理念，依據季節與區域特色規劃多元步道路線，串聯山林、生態、聚落與地方文化，讓民眾在行走之間，同步感受自然景觀與在地生活魅力。活動除登山健行外，也結合茶文化、手作體驗及山林講堂等內容，希望透過更輕鬆、多元的參與方式，讓不同族群逐步建立親近山林的生活習慣。誠摯邀請市民朋友把握夏日時節，走出城市、走進山林，從一段步道開始，慢慢找回與自然之間最純粹的距離。活動即日起開放報名，民眾可至雄獅旅遊或新北市觀光旅遊網官方網站報名遊程，更多活動資訊請至新北市觀光旅遊網及「新北旅客」Facebook粉絲專頁查詢。
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